Sorpresa del clima con la vuelta del frío invernal, aire polar y tormentas, con bajas temperaturas en varias zonas del país

El clima cambió rotundamente en el Área Metropolitana de Buenos Aires . Después de una semana calurosa, esta nueva semana comenzó con un clima fresco, más propio del invierno que de los últimos días de octubre. Esto se debe al ingreso de una masa de aire polar que provocó un marcado descenso térmico, según confirmó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) .

Tras el abrupto descenso de las temperaturas, se espera que para este martes , el aire frío continúe afectando al centro del país. Según informó el SMN la jornada se presentará con un cielo mayormente nublado y frío. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 8 grados y la máxima de 16 grados.

Incluso, señalan que este martes puede tener la mañana más fría de la semana , y también podría posicionarse como el día más frío de todo el mes. Por otra parte, existe la mínima posibilidad de lluvias para la mañana.

Para el resto de la semana se espera una progresiva recuperación térmica en Área Metropolitana de Buenos Aires.

El pronóstico oficial del SMN, mantiene la posibilidad de la caída de chaparrones para el miércoles por la mañana. Sin embargo, indican que el tiempo mejoraría hacia la tarde, siempre con cielo mayormente nublado. Se prevé que las temperaturas oscilen entre los 9 y 18 grados.

A partir del jueves, la situación empezaría a cambiar. Según el pronóstico, la jornada se presentará con cielo mayormente nublado, con temperaturas de entre 13 y 18 grados.

Ya para el viernes, el clima mostrará una mejora sostenida durante toda la jornada, con una mínima de 11 grados y una máxima cercana a los 22 grados.

frio polar.webp Getty images.

Clima: ¿volverá la lluvia en el AMBA?

En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional(SMN) emitió una serie de alertas amarillas por tormentas y vientos fuertes en distintas zonas del país este martes 28 de octubre.

El aviso por tormentas rige para el norte de Misiones, en donde se prevén lluvias localmente fuertes. Según el parte oficial, podrían registrarse abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora. Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 40 y 70 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

Por otra parte, el SMN mantiene una advertencia por vientos fuertes en el noreste de Santa Cruz y la costa este de Chubut. Allí se prevén vientos del sector norte con velocidades de entre los 35 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora.