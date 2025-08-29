Su novio la atropelló y la dejó en coma por 20 meses: esta semana le dieron el alta

Ocurrió en el barrio de Flores. Tatiana Ruiz sigue recuperándose en su casa, los familiares confirmaron que tiene que volver a aprender a hablar y a caminar.

Durante todo este tiempo de recuperación, los padres y la hermana se turnaron para cuidar a Tatiana, acompañándola en cada sesión de rehabilitación.

Tatiana Ruiz , de 31 años, volvió a su hogar tras 20 meses de internación , en los que se recuperó de las graves lesiones que sufrió cuando su novio , Lucas Feijoo, la arrastró con su camioneta en en el barrio de Flores .

El episodio le trajo como consecuencia un derrame cerebral, hematoma subdural, fracturas múltiples y politraumatismos . Su recuperación incluyó tres meses en terapia intensiva y otros 17 en la clínica Fleni de Escobar. Los familiares confirmaron que la victima tiene que reaprender a hablar y a caminar .

El hecho ocurrió el 16 de diciembre de 2023 , cuando la mujer regresaba junto a su expareja de la celebración de su cumpleaños. Tras una discusión, Tatiana bajó del auto y, al intentar volver a subir, fue arrastrada varios metros hasta caer al pavimento y quedar inconsciente.

Respecto a su novio, ahora expareja, en ese momento huyó del lugar, aunque luego regresó dos veces, encontrándose con la policía la segunda vez. Hoy, Lucas Feijoo cumple prisión domiciliaria . “Él es la persona que causó todo esto y estamos esperando el juicio , que todavía no tiene fecha”, ratificó Camila, hermana de la víctima en distintos medios de comunicación.

Tatiana Ruiz, hoy

Durante todo este tiempo de recuperación, los padres y la hermana se turnaron para cuidar a Tatiana, acompañándola en cada sesión de rehabilitación. “Ella está luchando con todas sus fuerzas, y nosotros estamos aquí para sostenerla, para ayudarla a recuperar su vida paso a paso”, expresó el padre, Ricardo. “Cada día que pasa, ver cómo responde, cómo se esfuerza, nos llena de orgullo y esperanza. Este regreso a casa es solo el comienzo de otra etapa de su lucha”, agregó.

“Tiene días buenos y días malos y días, pero ella pone todo para poder recuperarse e insiste y su frase de siempre ‘yo puedo sola’. Y si ella pudo, puede y podrá con todo. 18 meses que podemos resumir en la frase: ‘tiempo más paciencia’. Sé que el tiempo va a poner a todos en su lugar. Como siempre te digo, acá voy y vamos a estar siempre”, finalizó el padre.