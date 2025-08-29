Tatiana Ruiz, de 31 años, volvió a su hogar tras 20 meses de internación, en los que se recuperó de las graves lesiones que sufrió cuando su novio, Lucas Feijoo, la arrastró con su camioneta en en el barrio de Flores.
Su novio la atropelló y la dejó en coma por 20 meses: esta semana le dieron el alta
Ocurrió en el barrio de Flores. Tatiana Ruiz sigue recuperándose en su casa, los familiares confirmaron que tiene que volver a aprender a hablar y a caminar.
El episodio le trajo como consecuencia un derrame cerebral, hematoma subdural, fracturas múltiples y politraumatismos. Su recuperación incluyó tres meses en terapia intensiva y otros 17 en la clínica Fleni de Escobar. Los familiares confirmaron que la victima tiene que reaprender a hablar y a caminar.
El hecho ocurrió el 16 de diciembre de 2023, cuando la mujer regresaba junto a su expareja de la celebración de su cumpleaños. Tras una discusión, Tatiana bajó del auto y, al intentar volver a subir, fue arrastrada varios metros hasta caer al pavimento y quedar inconsciente.
Respecto a su novio, ahora expareja, en ese momento huyó del lugar, aunque luego regresó dos veces, encontrándose con la policía la segunda vez. Hoy, Lucas Feijoo cumple prisión domiciliaria. “Él es la persona que causó todo esto y estamos esperando el juicio, que todavía no tiene fecha”, ratificó Camila, hermana de la víctima en distintos medios de comunicación.
Tatiana Ruiz, hoy
Durante todo este tiempo de recuperación, los padres y la hermana se turnaron para cuidar a Tatiana, acompañándola en cada sesión de rehabilitación. “Ella está luchando con todas sus fuerzas, y nosotros estamos aquí para sostenerla, para ayudarla a recuperar su vida paso a paso”, expresó el padre, Ricardo. “Cada día que pasa, ver cómo responde, cómo se esfuerza, nos llena de orgullo y esperanza. Este regreso a casa es solo el comienzo de otra etapa de su lucha”, agregó.
“Tiene días buenos y días malos y días, pero ella pone todo para poder recuperarse e insiste y su frase de siempre ‘yo puedo sola’. Y si ella pudo, puede y podrá con todo. 18 meses que podemos resumir en la frase: ‘tiempo más paciencia’. Sé que el tiempo va a poner a todos en su lugar. Como siempre te digo, acá voy y vamos a estar siempre”, finalizó el padre.
