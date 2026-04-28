Tragedia en Flores: un cartel cayó tras un choque y provocó la muerte de un policía en la Autopista 25 de Mayo

La víctima era miembro de la Policía de la Ciudad. El conductor del camión que impactó en el letrero de señalización quiso huir, pero finalmente fue detenido.

El hecho tuvo lugar sobre la autopista, en sentido hacia el centro, entre San Pedrito y Carabobo.

Un accidente ocurrido en el barrio porteño de Flores derivó en una secuencia poco habitual que terminó con un desenlace fatal. El hecho se registró en el cruce de Membrillar y Teniente Coronel Casimiro Recuero, debajo de la Autopista 25 de Mayo , cuando un camión perdió el control y chocó un cartel de señalización que, producto del impacto, se desprendió y provocó la muerte de un efectivo de la Policía de la Ciudad.

El episodio se originó sobre la autopista, en sentido hacia el centro , entre San Pedrito y Carabobo. En ese tramo, el vehículo impactó contra la defensa metálica —una estructura de hierro instalada hace años y actualmente en proceso de reemplazo por barreras de hormigón—. Como consecuencia del choque, el cartel señalizador se desprendió y cayó desde unos ocho metros de altura.

En la intersección inferior, el elemento impactó sobre un agente policial que se encontraba cumpliendo funciones en la comisaría ubicada bajo el paso elevado. El golpe le provocó la muerte casi en el acto.

El policía se encontraba en el cruce de Membrillar y Teniente Coronel Casimiro Recuero, debajo de la Autopista 25 de Mayo.

Lejos de finalizar allí, la secuencia continuó sobre la autopista . El conductor del camión no detuvo su marcha y siguió circulando con el vehículo dañado. Tras el alerta, un patrullero inició una persecución que concluyó a la altura de la avenida Boedo, donde el chofer fue finalmente demorado, según informó TN.

Fuentes policiales confirmaron que el efectivo fallecido pertenecía a la dependencia emplazada en ese mismo sector. La investigación quedó centrada en determinar con precisión la dinámica del hecho, el eventual involucramiento de otros vehículos y las condiciones de la infraestructura vial. También se analizará la responsabilidad del conductor.

Tránsito afectado en accesos clave de la Ciudad de Buenos Aires

En paralelo, la mañana presentó complicaciones en la circulación en varios accesos clave de la Ciudad de Buenos Aires. Uno de los focos estuvo en el empalme de la Autopista 9 de Julio Sur con la Autopista 25 de Mayo, donde un micro quedó detenido a la altura de la bajada de la 9 de Julio.

La unidad, que presentaba “desperfectos mecánicos” bloqueó un carril central y generó demoras significativas en plena hora pico. La situación obligó a numerosos conductores a detenerse o intentar maniobras para retomar rutas alternativas, mientras se desarrollaba el operativo de remoción.

Por otra parte, se registró un siniestro en la Autopista 9 de Julio Sur, en dirección al centro, a la altura del Puente Pueyrredón. El choque involucró a dos motos y dejó una persona herida.

Durante las tareas de asistencia, la banquina permaneció restringida y la circulación se mantuvo habilitada con reducción de carriles. Tras la intervención del personal de emergencia y el traslado del herido, los vehículos fueron removidos y el tránsito comenzó a normalizarse en el sector.