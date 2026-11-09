Suspendieron las licencias de dos conductores por maniobras peligrosas en la Panamericana

Una mujer fue identificada mientras manejaba a contramano y un motociclista quedó registrado realizando una arriesgada acrobacia. Las cámaras de seguridad fueron claves para determinar las sanciones.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires dispuso medidas contra dos conductores que protagonizaron peligrosas maniobras en la autopista Panamericana. Los episodios quedaron registrados por cámaras de seguridad y derivaron en la suspensión preventiva de sus licencias de conducir , además de las correspondientes infracciones de tránsito.

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La cartera que conduce Martín Marinucci intervino luego de identificar situaciones que representaron un riesgo tanto para sus protagonistas como para el resto de los vehículos que circulaban por la autopista.

Uno de los hechos ocurrió en el ramal Pilar de la Panamericana, a la altura de Presidente Derqui , donde una automovilista fue captada mientras avanzaba en sentido contrario al tránsito.

Mediante el análisis de las grabaciones y el seguimiento del recorrido del vehículo, las autoridades lograron establecer que se trataba de una mujer de 69 años, domiciliada en Chivilcoy .

La conducta encendió las alarmas por el peligro que implica circular a contramano en una autopista, donde las velocidades de desplazamiento pueden agravar considerablemente las consecuencias de una eventual colisión.

Un motociclista fue sancionado por realizar la maniobra de “Superman”

El segundo episodio también tuvo como escenario la Panamericana, en la zona de Pilar, aunque esta vez el protagonista fue un motociclista de 27 años, oriundo de Ingeniero Maschwitz.

Las imágenes registraron al joven mientras ejecutaba la peligrosa maniobra denominada “Superman”, que consiste en extender el cuerpo sobre la motocicleta y adoptar una posición horizontal, similar a la del personaje de ficción.

Esta práctica reduce considerablemente la capacidad de reacción y el dominio del rodado, especialmente ante una frenada de emergencia o cualquier imprevisto en la circulación.

De acuerdo con la información oficial, el motociclista había sido observado en distintas oportunidades realizando este tipo de acrobacias, lo que motivó la intervención de las autoridades provinciales.

Frente a ambos casos, se confeccionaron las actas por infracción a la Ley Provincial de Tránsito 13.927. Posteriormente, el Juzgado Administrativo de Infracciones de Tránsito Provincial de San Isidro, con asiento en General Pacheco, resolvió suspender preventivamente las licencias de los involucrados.

Desde el Ministerio de Transporte bonaerense remarcaron la necesidad de reforzar la prevención de conductas que pueden desencadenar siniestros de gravedad.

Las autoridades insistieron en que circular en sentido contrario o realizar acrobacias sobre una motocicleta no constituye una simple imprudencia, sino que representa una amenaza directa para la seguridad vial.

Con estas actuaciones, la Provincia busca profundizar los controles y desalentar comportamientos peligrosos en rutas y autopistas, donde una maniobra irresponsable puede tener consecuencias irreversibles.