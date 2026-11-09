Neuquén confirmó desdoblamiento y se anticipa el 2027: elegirá gobernador en febrero

Lo decretó Rolando Figueroa. Será la primera provincia en ir a las urnas el año próximo. Los cierres de alianzas y la presentación de las candidaturas serán entre diciembre y enero.

Neuquén irá a las urnas para elegir gobernador el domingo 14 de febrero , una jugada del mandatario Rolando Figueroa que aceleró los tiempos y trajo al 2026 la pulseada del año próximo. Los cierres de alianzas y la presentación de candidaturas deberán resolverse en los próximos meses.

Mientras el país permanecía atento a la visita del papa León XIV , Figueroa firmó el Decreto 1860/2026 , que convoca a los comicios provinciales y municipales para el domingo 14 de febrero de 2027. Se renovarán los mandatos de gobernador y vicegobernador , 35 bancas titulares y 18 suplentes en la Legislatura provincial, además de intendencias y concejalías en 13 localidades, entre otros cargos.

De esta manera, el distrito patagónico se convierte en el cuarto con calendario confirmado. Hasta el momento, Tucumán dispuso que la pulseada local será el 9 de mayo, mientras que Santa Fe tendrá PASO el 13 de abril y elecciones generales el 18 de junio. Catamarca , en tanto, irá a las urnas en simultáneo con Nación, en octubre.

También se prevén desdoblamientos en la mayoría de las provincias , que siguen con atención el devenir de la reforma electoral para ordenar sus propios cronogramas. Por el momento, la iniciativa del Gobierno para derogar las primarias continúa trabada en el Senado y ya se habla de convocar a sesiones extraordinarias para discutirla.

Aunque en el último tiempo Rolando Figueroa cultivó un buen vínculo con la gestión de Javier Milei, lo cierto es que la Casa Rosada viene dándole pista a la senadora nacional Nadia Márquez , quien no ocultó su malestar ante el adelantamiento electoral.

"Elecciones el 14 de febrero. Y decían agosto o septiembre. Nadie se la creyó. Nadie les cree nada. Pintemos de violeta", arengó la legisladora, quien semanas atrás compartió con el Presidente la inauguración de un templo evangélico a cargo de su padre en la provincia. Posteriormente, Márquez bromeó sobre la fecha elegida: "Parecen malos augurios para el Día de los Enamorados".

Parecen malos augurios para el Día de los Enamorados — Nadia Judith Márquez (@nadiajmarquez) November 9, 2026

Según el Código Electoral Provincial de Neuquén, los partidos políticos y las alianzas electorales podrán presentar ante el juez electoral sus listas de candidatos hasta 65 días antes de la fecha fijada para los comicios. A su vez, solo podrán oficializar candidaturas los partidos y las alianzas reconocidos hasta 30 días antes de la elección.

Se descuenta que Figueroa buscará la reelección con su sello La Neuquinidad, un armado variopinto que reúne a peronistas, libertarios, radicales y exintegrantes del Movimiento Popular Neuquino (MPN). El gobernador llegó al poder en 2023, después de poner fin a seis décadas de hegemonía del partido provincial, espacio del que proviene.

Distinta es la realidad del PJ neuquino, donde distintas facciones pugnan por el liderazgo sin un armisticio a la vista. En la disputa tallan dirigentes como el cristinista Oscar Parrilli, el exsecretario de Energía de la Nación Darío Martínez y el intendente de Vista Alegre, José Assad, más cercano a la administración de Figueroa.

La jugada del gobernador también desactivó la propuesta del chubutense Ignacio Torres, quien había sugerido que Chubut, Río Negro y Neuquén acudieran juntos a las urnas, en una suerte de "superdomingo electoral". El rionegrino Alberto Weretilneck viene manejándose en tándem con su par neuquino, aunque todavía no definió qué hará.

En 2023, ambos distritos votaron el mismo día. En Viedma, sin embargo, descartan febrero como posibilidad. Los comienzos de año suelen ser turbulentos por las paritarias docentes. "Ningún gobernador quiere buscar la reelección con un paro encima", aseguran.

Los gobernadores patagónicos Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén) e Ignacio Torres (Chubut).

Pero para ese trimestre también se proyecta el inicio de las exportaciones del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), desde Punta Colorada, un acontecimiento que Weretilneck planea capitalizar. El domingo 1 de noviembre, Bariloche tuvo elecciones para renovar su Carta Orgánica, una prueba a escala del escenario que podría darse en 2027.

La alianza entre el gobernador y el intendente local, Walter Cortés, se impuso cómodamente con el 34% de los votos. El peronismo quedó relegado al segundo puesto, con el 16,1%, mientras que la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza terminó tercera, con el 12,2%.

En suelo neuquino aparecen tres grandes jugadores. El gobernador Rolando Figueroa lleva la delantera, mientras que los libertarios emergen como su principal amenaza, siempre y cuando desde la Casa Rosada no llegue una orden de despejarle el camino al mandatario para un nuevo mandato. Por otro lado, el peronismo atraviesa horas convulsas, con distintas facciones que todavía no encuentran un punto de acuerdo.

Actualmente, el gobernador neuquino no tiene vicegobernador, ya que su compañera de fórmula, Gloria Ruiz, fue destituida por la Legislatura en medio de una serie de investigaciones por presuntos hechos de corrupción que también alcanzaron a integrantes de su familia.