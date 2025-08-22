"Te Sigo Amando", la nueva canción de Luciano Pereyra y David Bisbal que promete ser hit







En una colaboración única, el cantante español y el argentino realizaron una balada de amor y obtuvieron más de 250.000 visitas en su videoclip de YouTube.

Diez años después de su primera colaboración juntos, David Bisbal y Luciano Pereyra vuelven a encontrarse con el lanzamiento de "Te sigo amando", una canción que deslumbra con las voces de dos genios de las baladas de amor. El nuevo hit fue escrito y producido en Miami y Madrid junto al guitarrista Tato Latorre.

¿Cómo surgió "Te Sigo Amando"? El año pasado, David Bisbal había visitado Buenos Aires para participar como invitado de varios shows, al igual que Luciano, y allí idearon mantenerse en contacto para producir lo que ya es un nuevo hit. "Te sigo Amando" ya cuenta con 250.000 visualizaciones en su videoclip publicado en YouTube y 42.000 reproducciones en Spotify.

¿En donde se filmó "Te Sigo Amando"? El exitoso videoclip fue dirigido por el argentino Mariano Dawidson y grabado en una mansión en Miami, aunque las escenas que le dan un tono visual a lo que narra la canción, fueron filmadas en la costanera de San Isidro y el Tren de la Costa.

Por otra parte, “Te sigo amando” además de ser título para la canción que reencuentra a dos maestros de la música romántica, da nombre a la nueva gira internacional con la que recorrerá Argentina, Chile y Uruguay. El Movistar Arena recibirá a “Te sigo amando” el 3, 4 y 5 de octubre, y el 22 y 23 de noviembre.

Luciano Pereyra se lanza a una nueva gira Como nos tiene acostumbrado, Luciano Pereyra va de show en show, gira tras gira, conquistando al público argentino, español, mexicano, estadounidense y varios países latinoamericanos más. Su poder de convocatoria quedó demostrado recientemente con 34 funciones agotadas en el Luna Park, donde compartió cartel con otro crack: Abel Pintos.

Con más de 25 años de carrera, el cantante ha publicado 15 álbumes, alcanzado millones de ventas en sellos discográficos y ya supera los 3 millones de oyentes mensuales en Spotify. Su talento también ha sido reconocido con importantes premios, entre ellos varios Gardel, y las Gaviotas de Plata y Oro obtenidas en el Festival de Viña del Mar. image "Te Sigo Amando" el tour de Luciano Pereyra para cerrar otro gran año. Este año reversionó varios temas clásicos suyos en ritmo de cumbia, con un éxito arrasador. En ese género, el último single que lanzó es “Perdóname”, junto a la estrella de la cumbia Angela Leiva, Un Poco De Ruido y Pinky SD.

