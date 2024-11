David Bisbal encendió el Movistar Arena en una enérgica fiesta

Un show de un viaje en el tiempo

La primera parte de su presentación se cargó de canciones movidas como "Quién Me Iba A Decir", tema de su disco Premonición, "Torre de Babel", también del mismo disco, y "Lloraré las Penas", uno de sus hits pertenecientes a Corazón Latino y de los más esperados y celebrados por sus fanáticos .

Su definido estilo y sonido español, acompañado de sus bailes y constante interacción y conexión con el público, selló mediante su éxito "Oye El Boom", que la noche estaría cargada de entusiasmo y que dejaría al público sin aliento de tanto moverse y cantar.

A esta noche no podían faltarle las baladas y la tanda de románticos y melosos temas como "Quiero Perderme En Tu Cuerpo", "Esta Ausencia" y "Culpable", que hicieron emocionar a sus seguidores. "Esta fue mi primera balada en Argentina", fue el pie para presentar "Digale" y que su voz se volviera una sola con el estadio.

Invitados especiales y sorpresas de los fanáticos

Los gritos y aplausos aumentaban con fervor cuando su amigo y artista Luciano Pereyra, quien escribió el tema que popularizó a Bisbal, subió al escenario para entonar "Me Enamoré De Ti" y reflejar ese unión entre banderas que se había hecho presente desde el primer minuto.

Tras una breve pausa y un vestuario renovado, esta vez con colores bordo, el cantante regresó para encender la energía y la fiesta con "Fama De Diabla", momento en el cual se sumó Pablo Tamagnini de La K'onga y luego Emanero. Este trío explosivo hizo bailar a todos los presentes y continuaba escalando la fuerte energía marcada en el inicio.

David Bisbal x @irishsuarez-29.jpg Pablo Tamagnini y Emanero se subieron al escenario junto a Bisbal para interpretar "Fama De Diabla". @irishsuarez

Sus fanáticos realizaron acciones en diversas canciones para mostrarle el amor del público argentino a Bisbal; en "Todo Es Posible En Navidad" vistieron un gorro navideño, el cual le llegó al cantante y lo lució durante el resto de la canción. En símbolo de apoyo tras las inundaciones, el campo levantó un cartel con la frase "Fuerza Valencia" durante "Mi Princesa", y el artista respondió emocionado agradeciendo el "gesto maravilloso" y recalcando que "muestra la unión de las dos banderas".

Un cierre enérgico con los mayores clásicos

La noche contó con "Esclavo De Sus Besos" y "Silencio", que le dieron pie a uno de los más inesperados y destacados momento de la noche: Bisbal interpretó por primera vez la versión de "You Were Always On My Mind" ("Siempre Te Recordaré") de Elvis Presley, parte del lanzamiento de su último disco "Todo Es Posible en Navidad".

Tras el emotivo momento de "Mi Princesa", fue momento de gozar el segundo medley de la noche y celebrarlo con algunas de las mejores colaboraciones que realizó con otros artistas: "Vuelve, Vuelve" con Danna Paola, "Si Tú La Quieres" con Aitana, "2 Veces" con Luis Fonsi y "A Partir De Hoy" con Sebastián Yatra.

En una falsa despedida del escenario y con aún temas pendientes en el setlist, Bisbal regresó para interpretar sus últimas canciones "Corazón Latino" y "Bulería", que prepararon el final al todavía enérgico y activo público, con su más ansiado hit "Ave María".

Desde un anticipo a la navidad, pedidos de fuerza por Valencia, canciones que te rompen el corazón y temas que te hacen mover cada parte del cuerpo con alegría, el show de David Bisbal pasó por todo tipo de estados que continúan consagrándolo como una de las figuras con más presencia y adaptación musical.