Cuándo llega la ciclogénesis al AMBA con tormentas, lluvias y viento: cómo seguirá el clima en el resto del país + Seguir en









El AMBA encara una máxima de 24 grados. El SMN advirtió sobre lluvias y tormentas en el norte y sur del país.

El SMN indicó este martes marcas entre los 13 y 24 grados, con una jornada levemente nublada.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara un día con máxima de 24 grados y se espera la vuelta del agua en las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y naranja por tormentas y lluvias para cuatro provincias.

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Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA El organismo indicó para este martes marcas entre los 13 y 24 grados, con una jornada levemente nublada. No obstante, para este miércoles la mínima subiría a 18 grados y se espera la vuelta del agua con probabilidad de lluvias aisladas por la mañana (10% al 40%) y tormentas fuertes hacia la tarde noche (40% al 70%).

El jueves por la madrugada y mañana se aguarda por chaparrones (40% al 70%) y vientos de hasta 50 km/h, con mínima de 16 y máximas de 20. Por último, el viernes se espera el día más fresco de la semana con mínima de 8 y máxima de 14 grados, lo que dará la bienvenida a la baja de temperatura para el fin de semana. Así, el sábado y domingo se esperan máximas entre los 15 y 16 grados, con mínimas de 7 y 8 grados.

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Alerta por:

#tormentas en Entre Ríos,

#zonda en el norte de Neuquén y sur de Mendoza,

#lluvias en el oeste y centro de Chubut y Río Negro, cordillera de Neuquén (hasta 60 mm en el sur) con nevadas en altura.

Más infohttps://t.co/tKfDnahUI5 pic.twitter.com/WoTWCbo8Ii — Meteored Argentina (@MeteoredAR) May 5, 2026 Alerta por lluvias y tormentas: qué provincias son las afectadas El SMN indicó alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos, con valores de precipitación acumulada entre los 20 y 50 mm y granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 70 km/h. A su vez, se esperan lluvias para Neuquén, Río Negro y Chubut, con hasta 30 mm de acumulación. Además, se esperan lluvias fuertes y persistentes, por una alerta naranja, en un extremo cordillerano de Neuquén con una precipitación acumulada entre 30 y 60 mm.