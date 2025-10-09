Terminó la primera edición del Festival de Jazz de San Nicolás con 14 recitales







El evento tuvo lugar el sábado 4 y domingo 5 de octubre. "El jazz es libertad", definió Nico Sorin, su director artístico.

﻿Durante el 4 y el 5 de octubre, 14 conciertos en 5 sedes colmadas, 67 músicos se llevaron a cabo en esta histórica primera edición del Festival de Jazz de San Nicolás

Con 14 conciertos gratuitos, en 5 sedes con capacidad colmada y una grilla de bandas internacionales, nacionales, el primer Festival de Jazz de San Nicolás, ofreció durante dos días una experiencia única.

El Festival contó con 67 músicos involucrados-, entre las que se destacan: The Bad Plus, Chris Cain & Nasta super band, Hugo Fattoruso & Barrio Sur, Javier Malosetti con la Experiencia científico-musical, el Ensamble Bill Evans dirigido por Nico Sorin, Lito Vitale Trío, Mono Fontana y Sergio Verdinelli, Yamile Burich, Mapu, Leo Postolovsky, Hugo Gimenez y Francisco Nava, entre otras figuras.

El evento citó a asistentes de todas las edades, mayoritariamente de Rosario, Buenos Aires, Villa Constitución, Pergamino y Venado Tuerto.

Nico Sorin, director artístico del Festival, compartió que su idea a la hora de programar a los artistas fue la diversidad. “Estoy muy feliz y agradecido al cierre de este primer Festival de Jazz de San Nicolás, en el que se vivieron dos tremendas jornadas de actividad musical. La cantidad de músicos, la gente que respondió con tanto entusiasmo, en cada espacio de esta ciudad maravillosa. El jazz es libertad. La propuesta de cada uno de los grupos convocados mostró un gran abanico de las posibilidades del género. Esta pluralidad, que fue el eje conceptual para armar la grilla del festival, fue la clave para darle forma al encuentro. Esperamos que se repita”, expresó.

El origen del Festival de Jazz de San Nicolás En 1979, el pianista Bill Evans dio un concierto que imborrable todos los nicoleños. A partir de aquel histórico recital, nace el Festival de Jazz de San Nicolás, organizado por DESA, principal accionista de EDEN, y con el apoyo de la Municipalidad de San Nicolás, fue declarado de interés municipal y se llevó adelante en cinco sedes emblemáticas de la ciudad, acondicionadas especialmente para la ocasión: el Teatro San Nicolás, Villa Rocca, Esquina Menchaca, Colegio de Abogados San Nicolás y el Auditorio Casa del Acuerdo.

