Elecciones 2025: más de un millón de jóvenes votará por primera vez y la mitad pertenece a Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe

De los nuevos votantes, un 51% son mujeres y un 49% hombres. La mayoría son bonaerenses.

Más de un millón de jóvenes emitirán su primer voto en las elecciones 2025.

El próximo domingo 26 , más de un millón de jóvenes de entre 16 y 17 años emitirá su voto por primera vez en las elecciones legislativas nacionales. De ese total, el 51% son mujeres y el 49% varones , según un estudio elaborado.

La distribución geográfica muestra que la mitad de los votantes debutantes se concentra entre la provincia de Buenos Aires (35,27%) y la región Centro (15,15%) , que incluye a Córdoba y Santa Fe .

En los siguientes lugares aparecen el NOA (13,3%) , el NEA (12,71%) , la Ciudad de Buenos Aires (9,58%) , Cuyo (8,22%) y la Patagonia (5,95%) , según indica el análisis de la compañía global de Big Data & Analytics, Equifax .

Aunque representan solo el 3% del padrón nacional , su participación podría ser decisiva si los resultados resultan ajustados, como anticipan algunos sondeos. Además, estos jóvenes estrenarán un nuevo mecanismo de votación: la Boleta Única de Papel (BUP) , implementada por la Ley N° 27.781 , que sustituye al tradicional sistema partidario.

La incorporación de esta generación al proceso electoral no solo amplía el número de votantes, sino que también renueva el debate público con nuevas perspectivas e intereses . De acuerdo con una encuesta conjunta de Reyes Filadoro y Enter Comunicación , realizada entre jóvenes de 18 a 35 años , este grupo —que representa casi un tercio del padrón— muestra una fuerte inclinación hacia el oficialismo libertario .

Boleta única de Papel CNE

El relevamiento, dirigido por la politóloga Florencia Filadoro y el periodista Hernán Reyes, incluyó 730 entrevistas online y un análisis de redes sociales. Según los resultados, un 48% apoyó a La Libertad Avanza, mientras que Unión por la Patria obtuvo el 21%. Detrás se ubicaron el Frente de Izquierda (5%), el radicalismo (2%) y, más relegado, el PRO (1%).

Perfil financiero de los nuevos votantes

El estudio de Equifax también ofreció una radiografía económica de los jóvenes que participarán por primera vez en los comicios. El 23,9% ya se encuentra bancarizado, con acceso a algún tipo de producto financiero, como tarjetas, cuentas o préstamos.

Entre ellos, el 76% posee únicamente tarjeta de crédito, el 18% utiliza préstamos personales y el 6% combina ambas herramientas. Además, el 77% cumple puntualmente con sus pagos, lo que demuestra una incipiente vinculación con el sistema financiero formal y la construcción de un historial crediticio propio.

“La inclusión financiera de los jóvenes es un pilar fundamental para el desarrollo socioeconómico de un país. Al facilitar su acceso al sistema crediticio desde edades tempranas, no solo les brindamos herramientas para su presente, sino que también sembramos las bases para una huella financiera sólida que potenciará sus oportunidades futuras”, señaló Martina González, directora de Marketing y RR.PP. de Equifax Argentina.

La generación digital y sus prioridades

Esta camada de nuevos votantes nació en un entorno dominado por la tecnología, con acceso inmediato a la información y una relación natural con las redes sociales. En esos espacios no solo se comunican, sino que también se informan, debaten y forman opinión política.

Sus preocupaciones reflejan la complejidad de su tiempo: educación, empleo, vivienda, medioambiente, igualdad de género e innovación tecnológica figuran entre sus principales temas de interés.

A diferencia de generaciones anteriores, no constituyen un bloque homogéneo, sino un mosaico de experiencias, miradas y prioridades que redefinen el vínculo entre juventud y política en la Argentina contemporánea.