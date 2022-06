Elon Musk es demandado por 258 mil millones de dólares por supuesta estafa piramidal

"Los acusados eran conscientes desde 2019 de que Dogecoin no tenía valor y, sin embargo, promocionaron Dogecoin para beneficiarse", dice la demanda. "Musk utilizó su pedestal como el hombre más rico del mundo para operar y manipular el esquema piramidal de Dogecoin para obtener ganancias, exposición y diversión".

La denuncia también agrega comentarios de Warren Buffett, Bill Gates y otros que cuestionan el valor de la criptodivisa.

Tesla, SpaceX y un abogado de Musk no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios. Un abogado de Johnson no respondió consultas sobre qué pruebas específicas tiene o espera tener su cliente que demuestren que Dogecoin no tiene valor y que los acusados dirigieron una estafa piramidal.

Johnson está buscando 86.000 millones de dólares en daños y perjuicios, lo que representa la disminución del valor de mercado de Dogecoin desde mayo de 2021, y quiere que se triplique.

La demanda dice que la liquidación de Dogecoin comenzó alrededor del momento en que Musk presentó el programa de la NBC "Saturday Night Live" e, interpretando a un experto financiero ficticio en un segmento de "Weekend Update", llamó a Dogecoin "una estafa".

En febrero de 2021, Tesla dijo que había comprado 1.500 millones de dólares en bitcóin y que durante un breve periodo de tiempo lo aceptó como pago de vehículos.