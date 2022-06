Bill Gates lapidario: "Los inversores de NFT son los mayores tontos"

“Estoy acostumbrado a clases de activos como una granja donde tienen producción o una empresa donde fabrican productos”, señaló Gates. Continuó describiendo el valor de las NFT como "100 % basado en la teoría del tonto mayor", o la idea de que la única forma de obtener ganancias con su token no fungible es encontrar a alguien lo suficientemente estúpido como para gastar más dinero que tú, es decir, el tonto más grande.

Gates no siempre tiene razón, pero es bastante acertado con este. Aunque históricamente los NFT se han autocomparado con el mercado del arte, donde las llamadas inversiones acumulan valor con el tiempo y la apreciación cultural, la realidad parece más cercana a un esquema piramidal estándar. (Por supuesto, el mercado del arte tradicional también podría ser un esquema piramidal. Pero al menos obtienes un objeto físico que no puede ser robado sin dejar rastro).

Para un inversionista, el valor de un NFT o una criptomoneda solo aumenta si logra que más y más personas compren en una etapa posterior del juego. Imagínese: una persona, con algunas personas debajo de ellos, con aún más personas debajo de esas personas.

Más allá del problema estructural básico del triángulo del dinero, el filántropo multimillonario también hizo referencia al riesgo inherente y al factor de boceto de la falta de nombre de blockchain. “Tiene en el fondo una especie de anonimato que evita impuestos o cualquier tipo de reglas gubernamentales sobre tarifas de secuestro o cosas”.

Aclaró que no tiene posiciones de inversión (ya sea largas o cortas) en NFT o criptomonedas. “No estoy involucrado en eso. No soy largo o corto en ninguna de esas cosas”.

Esta no es la primera vez que Gates se burla públicamente de las criptomonedas y cosas por el estilo. En 2018, dijo que la moneda blockchain estaba matando a la gente "de una manera bastante directa" durante una sesión de Reddit "Ask Me Anything", haciendo referencia nuevamente a su anonimato y su uso en actividades delictivas. En un AMA anterior de 2015, dijo que Bitcoin no podría ser útil como moneda en las naciones pobres debido a su volatilidad.

Más recientemente, en 2021, Gates advirtió contra las personas normales (sin miles de millones de sobra) que invierten en criptomonedas. Esas advertencias parecen haber funcionado a medida que los valores de las criptomonedas continúan cayendo en picado y las empresas de criptomonedas luchan.