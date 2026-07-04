Mínimas de 0 grados y medio país bajo alerta por frío extremo: cómo seguirá el clima este fin de semana + Agregar ámbito en









El AMBA encara la mañana más gélida de la semana. El SMN emitió alerta amarilla por vientos y frío para gran parte del país.

La mínima llegó a 0 este sábado en AMBA.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrenta una mínima de 0 grados esta mañana de sábado, a la espera de la llegada de la lluvia en las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció alerta amarilla por vientos fuertes y frío extremo para el norte del país.

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Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA El SMN indicó marcas entre los 0 y 11 grados para este sábado, mientras el domingo volverían las precipitaciones: la jornada dominical estará marcada por una mínima de 7 grados y una máxima de 12 grados; además, una serie de lluvias aisladas llegarían a partir de la tarde y noche en una probabilidad de hasta un 70%.





De cara a la próxima semana, las mínimas volverían con marcas alrededor de los 3 a 9 grados. En ese sentido, el lunes tendrá una máxima de 13 grados con una jornada mayormente nublada.

3 JUL | Hoy, a excepción de dos provincias, casi todo el territorio nacional está bajo alerta de nivel por temp extremas y en sectores de la prov de Bs As, bajo nivel



En este mapa podemos observar en tonos azules como las bajos valores térmicos afectaron a todo el país pic.twitter.com/EROxiDJiZv — SMN Argentina (@SMN_Argentina) July 3, 2026 Alerta por frío extremo y vientos fuertes: las provincias afectadas El SMN emitió alerta amarilla por viento fuertes y Zonda para Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza: allí las velocidades se ubicarían entre 60 y 80 km/h y entre 30 y 45 km/h, respectivamente.





Además, existe una alarma por frío extremo en la mitad norte del país: desde el centro del país, tomando como base a Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Mendoza, y solo a excepción de Salta, rige una alerta amarilla por la ola polar que comenzó a azotar al país esta semana. Diversas nevadas fueron registradas en localidades bonaerenses como Tres Arroyos, Mar del Plata y Necochea, a la par de San Juan, Córdoba y Tucumán.