El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrenta una mínima de 0 grados esta mañana de sábado, a la espera de la llegada de la lluvia en las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció alerta amarilla por vientos fuertes y frío extremo para el norte del país.
Mínimas de 0 grados y medio país bajo alerta por frío extremo: cómo seguirá el clima este fin de semana
El AMBA encara la mañana más gélida de la semana. El SMN emitió alerta amarilla por vientos y frío para gran parte del país.
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Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
El SMN indicó marcas entre los 0 y 11 grados para este sábado, mientras el domingo volverían las precipitaciones: la jornada dominical estará marcada por una mínima de 7 grados y una máxima de 12 grados; además, una serie de lluvias aisladas llegarían a partir de la tarde y noche en una probabilidad de hasta un 70%.
Alerta por frío extremo y vientos fuertes: las provincias afectadas
El SMN emitió alerta amarilla por viento fuertes y Zonda para Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza: allí las velocidades se ubicarían entre 60 y 80 km/h y entre 30 y 45 km/h, respectivamente.