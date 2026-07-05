El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una semana sin lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con mañanas frías, cielos mayormente nublados y un progresivo ascenso de las temperaturas máximas hasta el miércoles, cuando el termómetro alcanzará los 18 grados, la marca más alta de los próximos días.
Lunes frío en el AMBA y alerta amarilla en dos provincias: cómo estará el clima esta semana
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una semana sin lluvias en el área metropolitana, con temperaturas mínimas que llegarán a los 2 grados.
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Mínimas de 0 grados y medio país bajo alerta por frío extremo: cómo seguirá el clima este fin de semana
Este lunes 6 se presentará con una máxima de 13 grados y una mínima de 3, cielo cubierto durante la mañana y una probabilidad de precipitaciones de entre 0 y 10% que desaparecerá con el correr de las horas. El dato saliente de la jornada será el viento, que soplará por la tarde con velocidades de entre 23 y 31 km/h.
El martes 7 será el día más frío al amanecer, con una mínima de apenas 2 grados, aunque la máxima trepará a los 17 en una tarde con presencia de sol. El miércoles 8 llegará el pico de la semana: 18 grados de máxima y 6 de mínima, también con nulas chances de lluvia.
Para el cierre de la semana, el SMN prevé un leve descenso térmico: el jueves 9 la máxima será de 15 grados con una mínima de 7, mientras que el viernes 10 el termómetro se moverá entre los 8 y los 13 grados, siempre con cielos entre algo y mayormente nublados y sin precipitaciones a la vista.
Alerta amarilla por vientos en Santa Cruz y por lluvias en Tierra del Fuego
Para este lunes, el organismo emitió una alerta amarilla por vientos que rige en Santa Cruz y otra del mismo nivel por lluvias en Tierra del Fuego.
Según la escala del SMN, el nivel amarillo advierte sobre posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas, por lo que se recomienda a la población de las zonas afectadas mantenerse informada a través de los canales oficiales.