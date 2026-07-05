Lunes frío en el AMBA y alerta amarilla en dos provincias: cómo estará el clima esta semana + Agregar ámbito en









El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una semana sin lluvias en el área metropolitana, con temperaturas mínimas que llegarán a los 2 grados.

Se anticipa una semana sin lluvias con temperaturas que irán desde los 2 grados de mínima hasta los 18 de máxima. RTVE

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una semana sin lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con mañanas frías, cielos mayormente nublados y un progresivo ascenso de las temperaturas máximas hasta el miércoles, cuando el termómetro alcanzará los 18 grados, la marca más alta de los próximos días.

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Este lunes 6 se presentará con una máxima de 13 grados y una mínima de 3, cielo cubierto durante la mañana y una probabilidad de precipitaciones de entre 0 y 10% que desaparecerá con el correr de las horas. El dato saliente de la jornada será el viento, que soplará por la tarde con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

El martes 7 será el día más frío al amanecer, con una mínima de apenas 2 grados, aunque la máxima trepará a los 17 en una tarde con presencia de sol. El miércoles 8 llegará el pico de la semana: 18 grados de máxima y 6 de mínima, también con nulas chances de lluvia.

Para el cierre de la semana, el SMN prevé un leve descenso térmico: el jueves 9 la máxima será de 15 grados con una mínima de 7, mientras que el viernes 10 el termómetro se moverá entre los 8 y los 13 grados, siempre con cielos entre algo y mayormente nublados y sin precipitaciones a la vista.

Alerta amarilla por vientos en Santa Cruz y por lluvias en Tierra del Fuego Para este lunes, el organismo emitió una alerta amarilla por vientos que rige en Santa Cruz y otra del mismo nivel por lluvias en Tierra del Fuego.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por vientos en Santa Cruz y por lluvias en Tierra del Fuego para este lunes. Según la escala del SMN, el nivel amarillo advierte sobre posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas, por lo que se recomienda a la población de las zonas afectadas mantenerse informada a través de los canales oficiales.