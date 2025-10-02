Triple crimen: trasladan a la Argentina a Matías Ozorio, la mano derecha de 'Pequeño J'

El acusado llegaría a El Palomar este viernes durante la madrugada.

Matías Agustín Ozorio , el ladero de Tony Janzen Valverde Victoriano alias "Pequeño J ", está a la espera de que salga su vuelo desde Lima, para ser trasladado a la Argentina. El avión aterrizó en la capital peruana hace pocos minutos, y el viaje de regreso tendría como destino final el aeropuerto de El Palomar.

El detenido será trasladado por agentes de la Policía bonaerense y la Interpol en un avión de la Fuerza Aérea.

De no medir inconvenientes, el criminal llegaría este viernes por la madrugada a tierras argentinas. Ozorio había sido capturado durante la tarde del martes pasado, en Lima, al igual que Pequeño J, que fue detenido algunas horas más tarde ese mismo día.

Se estima que el mismo viernes el fiscal de la causa Carlos Adrián Arribas le tome declaración indagatoria.

En las últimas horas, la causa del triple femicidio en Florencio Varela mostró fuertes avances. Tras el operativo internacional en el que se detuvieron a Ozorio y Victoriano. suman 9 detenidos por el atroz crimen de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) .

Anteriormente, otras tres personas fueron detenidas como posibles implicados, entre ellos el dueño de la camioneta en la que se subieron las chicas por última vez con vida. Estos cinco se suman a los primeros cuatro detenidos, vinculados a la escena del crimen.

Víctor Sotacuro

Fue el primer sospechoso detenido en el exterior, en Bolivia. Las autoridades lo vincularon a un auto de soporte a la camioneta blanca que trasladó a las víctimas antes del crimen.

Florencia Ibañez

Es sobrina de Sotacuro y fue detenida luego de dar declaraciones en televisión. Este lunes se presentó ante el fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, y reconoció que había viajado en el presunto vehículo de apoyo.

Ariel Giménez

El hombre de 29 años fue detenido el viernes pasado tras confirmarse su domicilio en Florencio Varela. Se lo señala como el que habría cavado los pozos y colaborado en sepultar los cadáveres.

Miguel Ángel Villanueva Silva

Está señalado como uno de los principales colaboradores de Valverde. Quedó imputado por homicidio agravado y figura como uno de los presuntos dueños de la casa donde ocurrió el triple femicidio.



image Estos fueron los primeros detenidos, dos señalados como dueños de la casa y los otros dos limpiando la escena del crimen.

Iara Daniela Ibarra

Fue identificada como pareja de Villanueva y como la otra posible propietaria de la vivienda. También imputada por homicidio agravado, luego de que ambos fueran detenidos en un hotel alojamiento cerca del domicilio mientras se realizaba el allanamiento.

Andrés Maximiliano Parra

Fue uno de los primeros detenidos, luego de ser encontrado limpiando con lavandina los rastros de sangre de la escena del crimen. Fue sorprendido en el acto cuando las autoridades llegaron a la vivienda.

image

Magalí Celeste González Guerrero

Fue detenida junto a Parra, mientras lo ayudaba a limpiar los rastros de la escena. Ambos fueron imputados por el delito de “encubrimiento agravado”.