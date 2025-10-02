El revelador mensaje de una de las detenidas del triple femicidio: "No sabés nada, no digas nada, borrá todo ya"

Se trata de una de las primeras detenidas en la causa. Los mensajes datan de momentos antes de descubrir los cuerpos enterrados y según testigos la chica presentaba un estado de nerviosismo.

Se trata de Magalí González, de 28 años y una de las primeras detenidas.

Se conoció una serie de mensajes de texto que una de las primeras detenidas del triple femicidio de Florencio Varela le habría mandado a una familiar al momento de comenzarse la causa. Allí, la joven pidió al destinatario expresamente "borrar todo" y decir que "no sabe nada".

Se trata de Magalí Celeste González Guerrero (28), una de los presuntos dueños de la casa donde fueron halladas asesinadas Brenda del Castillo (20), Lara Gutiérrez (15) y Morena Verdi (20) .

“Mamá, borrá las conversaciones, por favor” , pidió González en uno de los mensajes de WhatsApp antes de caer presa. Eso lo escribió cuando se dio cuenta de que la Policía bonaerense estaba en la zona.

Los documentos datan del 23 de septiembre, horas antes de que se descubrieran los cuerpos de las jóvenes enterrados. De acuerdo a uno de los testimonios recabados por la Policía, ese día una personas se encontró con Celeste y su madre. Allí, la mujer de 28 años dijo: “Me mandé una cagada, está la Policía en casa, algo pasó en casa” .

El testigo refirió que Celeste lloraba en un total estado de nerviosismo y angustiada. Luego comentó que iba a darle “solución al problema”, pero que, primero, debía “hablar con alguien”.

En eso, se fue junto a su madre adoptiva hacia el centro de Florencio Varela y la mujer buscaba “hacer entrar en razón" a la ahora detenida, según lo que consta en el documento. Pero, luego, se separaron y para ese entonces, la casa ya estaba plagada de policías.

En ese contexto, otro testigo recordó que la madre adoptiva de Celeste temía por su hija, quien le mandó una serie de pedidos: “Mamá borrá las conversaciones, por favor, necesito unas horas porque, si yo voy sola, voy a pagar el plato de todo si me entrego. El jefe se va a enterar y chau Celeste, no sé si me entendés. Necesito acomodarme con él. No te voy a hablar más hasta dentro de unas horas”.

Luego, en el otro audio que figura en la causa, exclamó: “Tengo que ir sola y no quiero ir sola, no puedo ir sola. Él no va a ir. Tengo que arreglar esto. Dame unas horas, por favor. Y vos no sabés nada, no digas nada. Borrá todo ya, borralo”.

Triple femicidio: el fiscal de la causa habló sobre Matías Ozorio, "Pequeño J" y dio detalles de la investigación

El fiscal en la causa del triple femicidio de Florencio Varela, Adrián Arribas, habló a la prensa este jueves por la mañana. En su declaración, adelantó una serie de procedimientos y definió el caso como "aberrante" en diálogo con C5N.

En las últimas horas, se conoció que el acusado Matías Ozorio, señalado como la mano derecha del " Pequeño J", fue expulsado de Perú luego de que ambos fueran detenidos tras permanecer prófugos.

Al ser consultado, el letrado también negó que se abriera el secreto de sumario -establecido este martes 30- y afirmó que se tienen que cumplir las 48 horas, por lo que no adelantó si habría más detenciones y allanamientos.