Triple femicidio: autoridades argentinas partieron a Perú para extraditar a Matías Ozorio







Un vuelo de la Fuerza Aérea Argentina partió esta mañana de El Palomar con efectivos del Departamento Federal de Investigaciones de la PFA e Interpol-PFA. También había personal de DDI La Matanza.

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones de la PFA e Interpol-PFA partieron para extraditar a Ozorio. Captura

Una delegación de efectivos de seguridad argentinos partió rumbo a Perú para extraditar a Matías Ozorio, capturado en Lima por el triple femicidio de Florencio Varela. En las últimas horas, quedó expulsado del país andino mientras se espera que el "Pequeño J" atraviese un juicio al respecto por ser ciudadano nativo.



El vuelo salió esta mañana desde aeropuerto de El Palomar en un avión de la Fuerza Aérea Argentina. Ambos jóvenes fueron detenidos en el sur de Lima este martes tras un trabajo en conjunto de la Policía de Perú y la Policía bonaerense. El "Pequeño J" Se encontraba prófugo desde el viernes por la noche, tras una orden de detención internacional en su contra.

Fue encontrado escondido en un camión que viajaba a la ciudad de Pucusana, tras ser seguido por las antenas de su celular. Una hora antes, también en Perú, había sido detenido Ozorio, tras un trabajo en conjunto de la Policía local, Interpol y la Policía Federal Argentina.

Un vuelo argentino partió a Perú para extraditar a Matías Ozorio Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones de la PFA e Interpol-PFA, junto a otros cinco pertenecientes a la DDI La Matanza de la Policía Bonaerense despegaron pasadas las 11 de la mañana desde el aeropuerto de El Palomar, en un avión de la Fuerza Aérea Argentina.

Entre los miembros de la delegación se encuentra el director general de Cooperación Policial Internacional (Jefe de Interpol en Buenos Aires) de la PFA, Comisario Mayor Marcelo Chiappero, quien se encuentra a cargo de la comisión que viaja a tierras peruanas para traer al país a la mano derecha de “Pequeño J”.

autoridades argentinas a peru ozorio Gentileza: Infobae Triple femicidio: Perú expulsó a Matías Ozorio, mano derecha de "Pequeño J" Miguel Matías Ozorio, acusado de ser la mano derecha de "Pequeño J", principal apuntado por el triple femicidio en Florencio Varela, fue expulsado de Perú, donde fue detenido este martes junto al líder de la banda narco. El vuelo saldrá desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima y llegará a la Argentina en las próximas horas. A diferencia del joven de 28 años, Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J" , presunto ideólogo del crimen, también fue detenido en Lima este martes por la noche, aunque al ser ciudadano peruano, será sometido a un juicio de extradición y su llegada a la Argentina no tiene fecha. Mientras tanto, permanece bajo custodia de las autoridades de Perú.