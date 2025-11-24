Cortarán la Autopista Dellepiane durante tres noches para avanzar con las obras de renovación integral + Seguir en









Este cierre es necesario para realizar el montaje de las vigas del nuevo puente peatonal de Piedra Buena, a 500 metros de la intersección con Av. Gral. Paz.

La Ciudad informó sobre un nuevo corte en la Autopista Dellepiane

El Ministerio de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad de Buenos Aires informó que, con motivo de las obras de renovación integral de la Autopista Dellepiane, se implementará un cierre parcial de la autopista entre Larrazábal y General Paz, en ambos sentidos, desde las 22 horas y durante 7 horas, los días martes 25, miércoles 26 y jueves 27 de noviembre.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este cierre es necesario para realizar el montaje de las vigas del nuevo puente peatonal de Piedra Buena, a 500 metros de la intersección con Av. Gral. Paz.

Durante este período, el tránsito que se desplace por la Autopista Riccheri hacia el centro de la ciudad será desviado hacia Av. General Paz. Desde allí, los conductores podrán tomar diferentes rutas alternativas, como empalmar con la AU Perito Moreno, o bien usar las avenidas Directorio, San Juan, Roca o 27 de Febrero.

En el sentido contrario, hacia la provincia, los vehículos que circulen por la AU Dellepiane deberán salir en Larrazábal y continuar por la colectora hasta Av. General Paz, o bien utilizar las avenidas Eva Perón o Alberdi. Además, podrán desviarse antes por la AU Perito Moreno para conectar con Av. General Paz o Riccheri.

A lo largo de la semana, también se continúan llevando a cabo obras en el tramo de la autopista entre Piedra Buena y Av. Argentina-Larrazábal, lo que implica restricciones en las banquinas y el carril derecho. Esto podría generar demoras en distintos momentos del día, por lo que se recomienda a los automovilistas evitar la zona de obras.

Las alternativas que tendrán los automovilistas antes los inminentes cortes Av. Directorio y Av. San Juan (sentido al centro)

Av. Independencia y Av. Alberdi (sentido hacia provincia)

Av. Roca

AU Perito Moreno

Puente La Noria (para quienes deseen evitar Dellepiane, usando Av. 27 de Febrero y AU7 Cámpora) Estas obras forman parte del Máster Plan de la Autopista Dellepiane, una iniciativa del Ministerio de Infraestructura y Movilidad porteño que busca mejorar la movilidad urbana y la calidad de vida de los vecinos. Entre las mejoras proyectadas se incluye la refuncionalización de los ingresos y egresos de la autopista, la construcción de un corredor exclusivo para colectivos, la ampliación de las colectoras y la creación de un parque lineal de 4 kilómetros con canchas, pista de atletismo, juegos y bicisendas. puente-2 Estas obras forman parte del Máster Plan de la Autopista Dellepiane, una iniciativa del Ministerio de Infraestructura y Movilidad porteño que busca mejorar la movilidad urbana y la calidad de vida de los vecinos. Además, se están realizando obras hidráulicas en la Cuenca Cildáñez para mejorar el drenaje y evitar los anegamientos en la zona, beneficiando a más de 3.700 vecinos. Se recomienda a los conductores planificar con antelación su recorrido y estar atentos a las señalizaciones y desvíos establecidos para minimizar las molestias y contribuir al éxito de las obras.

Temas autopistas

Tránsito