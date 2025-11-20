La Justicia confirmó que los restos encontrados en Entre Ríos corresponden al chofer que llevó a Pablo Laurta + Seguir en









La situación judicial del hombre acusado por un doble femicidio en Córdoba se complica aún más: también está apuntado por el crimen del chofer.

Los restos encontrados en Entre Ríos corresponden al chofer que llevó a Pablo Laurta, presunto femicida. ED

Más de un mes después del crimen, la Justicia de Entre Ríos confirmó este jueves que los restos humanos mutilados hallados en dos puntos distintos de la provincia pertenecen a Martín Sebastián Palacio, el remisero de 49 años que desapareció tras llevar desde Concordia a Rafaela a Pablo Laurta presunto autor de un doble femicidio en Córdoba. De esta manera, el hombre quedó bajo sospecha y posiblemente involucrado en un tercer asesinato.

Fuentes judiciales informaron que la identificación de Palacio quedó ratificada de forma definitiva (hasta el momento había un 99% de certeza por reconocimiento de características físicas y tatuajes). El cotejo de ADN que realizó la justicia forense, en Paraná, con muestras genéticas de los familiares, determinó que el torso encontrado en Colonia Yeru, cerca de Concordia, y el cráneo y extremidades hallados posteriormente en Rosario del Tala, pertenecen al chofer.

Este hallazgo va en línea con la hipótesis central del caso: Laurta asesinó y descuartizó al remisero para robarle el vehículo, un Toyota Corolla, y utilizarlo en su raid criminal hacia Córdoba, donde cometió el doble femicidio. Los investigadores suponen que el hombre de origen uruguayo recorrió más de 200 kilómetros con los restos de la víctima dentro del vehículo. Luego, los habría descartado en bolsas de consorcio en distintos puntos de la provincia para finalmente incendiar el auto en la ruta de Altas Cumbres en Córdoba.

De esta manera, la situación judicial de Laurta, detenido con prisión preventiva por el doble femicidio, se agrava aún más. Por el momento, el acusado se negó a responder en las investigaciones por los tres crímenes.

Quién es Pablo Laurta, el principal sospechoso del doble femicidio en Córdoba Laurta es apuntado por la Justicia como el autor de los asesinatos de Luna Giardina, madre de su hijo -a quien posteriormente secuestró-, y de su exsuegra, Mariel Zamudio. El crimen ocurrió dentro de su casa, ubicada en San Pedro Toyos y Chimu, en Córdoba capital el pasado 8 de octubre.

El hombre, tras su intento de escape donde quiso cruzar la frontera para llegar a Uruguay, su país natal, fue detenido en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Las autoridades dieron con Laurta en el hotel Berlín. Junto a él estaba su hijo, de cinco años, Pedro Teodoro Rodríguez Laurta. De acuerdo a lo que informaron fuentes del caso, el menor estaba en buenas condiciones de salud. Por otra parte, el sospechoso militaba un espacio llamado "Varones Unidos“, que se dedicaba a luchar en contra de "las falsas denuncias por violencia de género". En su sitio web, el grupo se describía así: ”Consideramos necesario incorporar la perspectiva masculina a las discusiones de género. Las mismas actualmente dejan de lado graves problemáticas que afectan mayormente o con características especiales al sexo masculino: suicidios, fraude parental, aislamiento social, discriminación judicial, pornografía, misandría, indigencia, accidentalidad laboral, entre otras".