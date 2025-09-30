Triple femicidio: el testimonio clave de dos de los detenidos en la causa







Víctor Sotacuro y su sobrina Florencia Ibañez aportaron datos claves para el avance de la investigación. Ahora, rige el secreto de sumario en la causa.

Lázaro Víctor Sotacuro y Florencia Ibáñez declararon este martes.

La investigación por el triple femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) sigue avanzando. Este martes, declararon Lázaro Víctor Sotacuro, el hombre detenido en Bolivia sospechado de tener un rol como partícipe, y su sobrina, Florencia Ibañez, quien fue detenida tras una entrevista televisiva. Ahora, rige el secreto de sumario.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los detenidos declararon durante 45 minutos y una hora respectivamente en la fiscalía de San Justo ante el fiscal Adrián Arribas y, según trascendió, habrían roto el silencio y aportado datos claves para la causa.

En tanto, el abogado de ambos, Guillermo Endi, señaló: "Declararon los dos espontáneamente. Fueron excelentes declaraciones, pero son cuestiones muy sensibles. Hay secreto de sumario, hay muchas pruebas que se van a hacer y que nadie tiene que saber”.

El letrado explicó que "quedó claro que Sotacuro no estaba en la casa” cuando ocurrió el triple femicidio, ya que "estuvo durmiendo en una estación de servicio", algo que habría quedado registrado en las cámaras. Asimismo, detalló que la lastimadura de la mano del hombre "no es una mordedura, son heridas de las esposas y todavía tiene inflamado”.

Además, aseguró que "solo conoce a un tal David, el albañil, que es quien lo contrató para hacer el viaje". Luego de su declaración, Sotacuro fue trasladado al penal de Sierra Chica, donde esperará si la Justicia ordena o no la prisión preventiva.

Peritarán los celulares de los detenidos La Justicia peritará este viernes los teléfonos de Maximiliano Parra, Magalí Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva, Daniela Ibarra, Lázaro Víctor Sotacuro, Ariel Giménez y Florencia Ibáñez, los siete detenidos por el triple femicidio ocurrido en Florencio Varela. Mientras tanto, la causa, que cuenta con dos prófugos, identificados como “Pequeño Jota” y Matías Agustín Ozorio, este último señalado como su colaborador, entró en secreto de sumario. Este martes por la mañana, hubo dos nuevos detenidos tras allanamientos realizados este martes por la mañana en Villa Zavaleta. Según se dio a conocer, uno de ellos sería "Diego", el amigo de la detenida Florencia Ibáñez, que iba como acompañante en el auto Volkswagen Fox blanco que habría funcionado de apoyo al Chevrolet Tracker utilizado para el secuestro.

Temas Policiales

Femicidios