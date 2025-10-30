Triple femicidio de Florencio Varela: Víctor Sotacuro pidió investigar a la esposa de uno de los prófugos







El imputado amplió su declaración y pidió que se investigue a “Érica”, esposa de Alex Roger Ydone Castillo. La mujer habría realizado viajes frecuentes a Perú.

Lázaro Víctor Sotacuro amplió su declaración.

Lázaro Víctor Sotacuro, uno de los 11 detenidos por el triple crimen narco en Florencio Varela, amplió su declaración ante el fiscal Adrián Arribas y solicitó que se investigue a “Érica”, la esposa de Alex Roger Ydone Castillo, actualmente prófugo. El acusado señaló que la mujer viajaba con frecuencia a Perú y podría estar vinculada con la red criminal.

Según consta en el expediente judicial al que accedió la agencia NA, Sotacuro, detenido en la ciudad boliviana de Villazón, pidió indagar los viajes internacionales de la mujer y aseguró: “Durante el año viaja a cada rato”. Además, describió que Érica “trabajaba en la Clínica Valuar Salud”, donde durante dos años trasladaba a una kinesióloga y a una paciente identificada como Luna Gabriel.

El detenido agregó que la mujer cobraba cheques del establecimiento en el Banco Santander y que los endosaba con ayuda de un amigo llamado Kevin, quien poseía una cuenta bancaria. “También llevaba a cuatro niñas al colegio a mi cargo”, recordó, y detalló que dejó de trabajar en la clínica en marzo, “porque se me rompió un auto viejito Renault 19”.

Durante su declaración, el acusado, considerado uno de los presuntos líderes de la organización narcocriminal, sostuvo que en las planillas del centro de salud figuran sus horarios de ingreso y egreso, datos que podrían corroborarse con registros laborales.

Por su parte, Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro, y Mónica Débora Mujica, su esposa, se negaron a responder preguntas ante la Fiscalía de Homicidios Complejos de San Justo.

Cómo está la causa por el triple femicidio Sotacuro fue imputado junto con otros ocho acusados: Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Iara Daniela Ibarra (19), Maximiliano Parra (18), Celeste González Guerrero (28), Milagros Ibáñez (20), Matías Ozorio (28) y Ariel Giménez (29). Todos recibieron prisión preventiva por los asesinatos de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez. El principal acusado, Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias “Señor J”, ya estaba detenido por causas vinculadas al narcotráfico y fue imputado por privación ilegal de la libertad agravada, homicidio premeditado y con alevosía, y violencia de género. senor-jota Cubas declaró, habló dos horas frente al fiscal y negó conocer a los detenidos. Mientras tanto, tres personas siguen prófugas y con alerta roja de Interpol: Alex Ydone Castillo, David Gustavo Huamani (alias “El Loco David”) y Manuel Valverde Rodríguez, todos de nacionalidad peruana. La investigación apunta ahora a determinar los nexos financieros y logísticos entre los detenidos y el núcleo fugitivo de la organización.