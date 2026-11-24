El gobernador y su par riojano se reunieron en Posadas. El PJ busca sumar al mandamás misionero a un armado propio con miras al 2027. En los últimos meses se mostró con Axel Kicillof y Sergio Uñac, entre otros dirigentes.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua , recibió este martes en la provincia a su par de La Rioja, Ricardo Quintela , con quien firmó convenios de cooperación mutua entre ambos distritos. Más allá de la veta institucional, el encuentro dejó una foto de contenido político, ya que el peronismo espera contar con Passalacqua en su armado rumbo al 2027.

Los mandatarios suscribieron un Convenio Marco de Cooperación y Colaboración para impulsar una agenda conjunta de desarrollo turístico, productivo y cultural, con la intención de intercambiar experiencias, conocimientos y capacidades técnicas, aprovechar las características complementarias de sus territorios y generar nuevas oportunidades para las comunidades y los sectores productivos.

"Bienvenido querido amigo y colega gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Es un honor recibirlo y continuar trabajando juntos por los intereses en común de nuestra gente", sostuvo el mandatario misionero en sus redes sociales, junto a una foto con su compañero del Norte Grande.

Quintela, en tanto, retribuyó el gesto y respondió: "Agradezco el cálido recibimiento del gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua. Este encuentro entre provincias nos permite dialogar sobre la realidad de nuestros territorios, compartir experiencias de gestión y fortalecer los vínculos de cooperación en pos de una mirada federal para la Argentina".

Un día antes, el gobernador riojano había participado en Chaco de un encuentro del peronismo norteño, junto a los senadores Jorge Capitanich y Sergio Uñac, también precandidato presidencial.

Bienvenido querido amigo y colega gobernador de La Rioja, @QuintelaRicardo . Es un honor recibirlo y continuar trabajando juntos por los intereses en común de nuestra gente. pic.twitter.com/v1hF5rziQD

Allí Quintela llamó a "la unidad por sobre todas las cosas del movimiento nacional justicialista" y la construcción de "un proyecto federal". Sin embargo, advirtió que el peronismo por sí solo no alcanza y llamó a sumar a organizaciones sociales, otros partidos políticos, trabajadores, comerciantes, industriales, empresarios y jóvenes.

Passalacqua, por su parte, rompió con su padrino político, el histórico Carlos Rovira, y ensaya una postura más opositora a la administración de Javier Milei. De hecho, fundo una escudería propia llamada "Movimiento por lo que Viene".

Hugo Passalacqua y Axel Kicillof, en sintonía.

En ese marco, el cacique litoraleño viene sumando guiños al peronismo, que busca sumarlo para una estructura rumbo al 2027. En los últimos meses, recibió en Misiones a Axel Kicillof, Sergio Uñac y a una comitiva del peronismo federal, que incluyó a los diputados Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel, entre otros.

Al igual que sus pares Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén) y Gustavo Sáenz (Salta), el primer magistrado misionero ya tiene decidido desdoblar las elecciones provinciales del 2027, aunque todavía no definió un calendario.

Abril y mayo serían los meses que el dirigente estudia para ir a las urnas. En tierra colorada se descuenta que los libertarios jugará con candidatos propios. Quien pica en punta es el titular de La Libertad Avanza (LLA) local, Adrián Nuñez, aunque también figura el diputado y extenista Diego Hartfield.

Los violetas apelan a capitalizar la fractura del oficialismo misionero y dar el golpe. El año pasado, se impusieron en los comicios nacionales con la postulación de Hartfield al tope de la boleta. Esa mala performance del gobierno provincial apuró la división entre Passalacqua y el caudillo Rovira.

El gobernador logró quedarse con buena parte de los intendentes y los legisladores que antaño respondían a Rovira. Passalacqua buscará la reelección y ya resolvió desdoblar: analiza si los misioneros irán a las urnas en abril o en mayo. Será la gran prueba de fuego para su liderazgo tras el distanciamiento del rovirismo.