Mini Néstor: el joven que se viralizó por su parecido a Kirchner

Pérez Ernst es estudiante de derecho y en dialogo con Pablo Duggan en Radio 10 habló sobre la viralización de su video: "No estaba vestido como Néstor, si no que yo me visto así", fue lo primero que dijo sobre su look retro.

"Comencé a hacer videos de política en Instagram y la gente me comentaba: 'te pareces a Néstor'".

Rápidamente el video se viralizó en la red del pajarito donde también fue catalogado como "un viajero del tiempo".