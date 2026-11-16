Se llama 1998 KY26 y es el próximo destino de la sonda japonesa Hayabusa2. Expertos ya habían propuesto una posible explicación para este comportamiento, pero ahora un nuevo estudio acaba de poner en duda esa prometedora hipótesis.

Los investigadores plantean que la presión de la radiación solar y la emisión térmica del propio objeto podrían contribuir a ese movimiento anómalo.

Un pequeño asteroide está desconcertando a astrónomos. Se llama 1998 KY26 y es el próximo destino de la sonda japonesa Hayabusa2. Pero hay algo inusual en su movimiento: presenta una aceleración que la gravedad, por sí sola, no consigue explicar.

Expertos ya habían propuesto una posible justificación para este comportamiento, pero ahora un nuevo estudio acaba de poner en duda esa prometedora hipótesis.

Una de las explicaciones apuntaba a que KY26 podría ser un "cometa oscuro" , un objeto que a simple vista parece un asteroide corriente, pero cuyo movimiento puede revelar una actividad propia de los cometas. Pero a diferencia de los cometas que despliegan deslumbrantes colas, estos objetos pueden liberar gas sin dejar señales visibles de ello.

La clave estaría en una posible reserva de hielo bajo su superficie. Al recibir calor, ese hielo podría convertirse directamente en gas y escapar al espacio. Esa liberación de gas podría funcionar como una especie de diminuto motor capaz de modificar el rumbo del objeto.

Hasta este punto, la teoría parecía encajar con el comportamiento de KY26, pero había una cuestión fundamental por resolver. ¿Podría conservar el hielo necesario para producir ese impulso?

¿Demasiado cálido para conservar hielo?

Para averiguarlo, los ingenieros aeroespaciales Korbin Hansen y Masatoshi Hirabayashi, del Instituto Tecnológico de Georgia, utilizaron modelos térmicos para estudiar cómo se distribuye el calor tanto en la superficie del objeto como en su interior.

Su investigación, publicada en la revista científica Icarus, examinó 13 configuraciones con distintas propiedades físicas y llegó a una conclusión poco favorable para la hipótesis del cometa oscuro. En todos los casos, las temperaturas resultaron demasiado elevadas para conservar hielo de agua durante largos periodos.

El problema está en los números. Según recoge Science Alert, los modelos indican que incluso las zonas más frías de KY26 tendrían una temperatura media de al menos 212 kelvin, unos 61 grados bajo cero, a lo largo de su órbita. Sin embargo, aunque parezca un frío extremo, para que el hielo enterrado resistiera durante largos periodos, la temperatura tendría que mantenerse por debajo de unos 145 kelvin, equivalentes a 128 grados bajo cero.

Las consecuencias de ese calor serían importantes. Según los cálculos recogidos por Science Alert, si el hielo representara el 1 % de la masa de KY26, las reservas podrían agotarse en poco más de 2.000 años. Y si la expulsión de gas fuera la responsable de su extraña aceleración, el plazo estimado se reduciría drásticamente, hasta apenas 62 años.

¿Qué acelera al asteroide 1998 KY26?

Los resultados apuntan, por tanto, a que KY26 podría ser un asteroide con muy poca agua. Queda, aun así, una pieza del rompecabezas: nadie sabe con certeza cuánto tiempo lleva siguiendo su órbita actual. Por eso, los científicos todavía no pueden descartar por completo que conserve algo de hielo.

Pero la composición del asteroide no es la única incógnita. Si la expulsión de vapor de agua no explica su comportamiento, ¿qué provoca entonces su aceleración?

Los investigadores plantean que la presión de la radiación solar y la emisión térmica del propio objeto podrían contribuir a ese movimiento anómalo. No obstante, estudios anteriores habían señalado que determinados efectos de la radiación, considerados por sí solos, no parecían suficientes para explicar la magnitud de la aceleración observada. El misterio, entonces, sigue abierto.

Hayabusa2 rumbo al asteroide en 2031

Y mientras los científicos intentan resolverlo, la misión encargada de visitar KY26 se enfrenta a sus propias dificultades. Como reportó previamente DW, observaciones más recientes revelaron que el objeto era considerablemente más pequeño de lo que se había calculado en un principio y que giraba mucho más rápido de lo esperado.

Ahora se estima que mide unos 11 metros de diámetro y que completa una vuelta sobre sí mismo aproximadamente cada cinco minutos. Un objetivo diminuto y en constante rotación que no parece precisamente el lugar más sencillo para intentar un aterrizaje.

Hayabusa2, no obstante, ya tiene experiencia en maniobras difíciles. En 2019 recogió material del asteroide Ryugu y, en diciembre de 2020, depositó en Australia una cápsula con las muestras. Después continuó su viaje en una misión ampliada que la llevará hasta KY26, donde la agencia espacial japonesa ha contemplado operaciones como lanzar un marcador de objetivo o intentar posarse sobre su superficie, según recoge IFL Science.

El encuentro está previsto para julio de 2031 y podría ofrecer nuevas pistas sobre la naturaleza del objeto y las fuerzas que alteran su movimiento. Hasta entonces, 1998 KY26 seguirá planteando la misma pregunta que desconcierta a muchos astrónomos. ¿Qué hace que una roca aparentemente seca se desvíe como si algo la empujara?

De nuestro medio asociado DW