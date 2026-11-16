Por qué siempre llegás tarde a todos lados: qué dice la psicología sobre este hábito

La percepción del tiempo influye en la manera en que organizamos las actividades y calculamos cuánto tardamos en completarlas.

Llegar cinco, diez o veinte minutos tarde parece un detalle menor, pero cuando se convierte en una costumbre puede generar discusiones, malestar y problemas en el trabajo o en los vínculos personales. La psicología propone otra mirada: la percepción del tiempo y la manera de planificar las actividades pueden tener mucho que ver con este comportamiento.

La primera reacción suele ser pensar que se trata de una cuestión de responsabilidad o de falta de respeto hacia los demás. En algunos casos, la persona realmente cree que llegará puntual , aunque sus cálculos estén lejos de lo que sucede en la práctica.

Uno de los conceptos que ayuda a entender por qué algunas personas llegan tarde de manera recurrente es el sesgo de planificación , también conocido como falacia de planificación. Se trata de una tendencia cognitiva por la que calculamos cuánto tiempo nos llevará una actividad basándonos en una versión ideal de lo que va a ocurrir, sin contemplar todos los obstáculos posibles.

La impuntualidad puede convertirse en un hábito cotidiano que afecta tanto la rutina como los vínculos personales.

También influye la tendencia a priorizar lo que estamos haciendo en el presente . Cuando una persona está concentrada en terminar una tarea, puede postergar el momento de interrumpirla para comenzar otra. Por ejemplo, decide responder un último correo antes de salir de la oficina, aunque sabe que debe caminar hasta la parada y tomar un transporte para llegar a destino.

Esa demora aparentemente insignificante se acumula con otras . Y cuando la conducta se repite durante meses o años, puede transformarse en una rutina difícil de modificar.

Otro factor es la sobrecarga de compromisos. Organizar una jornada sin espacios entre actividades supone que todo saldrá exactamente como estaba previsto. Si una reunión se extiende diez minutos, el retraso puede trasladarse al resto del día. La falta de margen para los imprevistos convierte cualquier pequeño desajuste en una cadena de llegadas tarde.

El error de percepción temporal: por qué nuestro cerebro calcula mal los minutos

La percepción del tiempo no funciona como un cronómetro que registra cada segundo de manera idéntica. Nuestra atención, el nivel de concentración y las características de la actividad influyen en cómo experimentamos su duración.

Cuando estamos entretenidos con algo, podemos perder la noción de los minutos. Revisar las redes sociales, mirar un capítulo de una serie o terminar una tarea pendiente parecen actividades breves, aunque el reloj indique otra cosa. En cambio, cuando esperamos en una fila o realizamos algo que nos resulta aburrido, el tiempo puede sentirse mucho más largo.

Esta diferencia ayuda a explicar por qué alguien puede creer que estuvo diez minutos mirando el celular cuando en realidad pasó media hora. El tiempo subjetivo y el tiempo del reloj no siempre coinciden, y esa distancia puede afectar la organización cotidiana.

Las obligaciones diarias y las agendas ajustadas pueden complicar la organización de los horarios. Magnific

También aparece el llamado optimismo temporal: la expectativa de que las cosas van a salir bien y de que las tareas demandarán menos esfuerzo del previsto. Una persona puede calcular que tardará quince minutos en llegar a un lugar porque recuerda un viaje anterior sin demasiado tránsito. Sin embargo, no contempla que puede haber demoras, dificultades para estacionar o una espera inesperada.

Para corregir este desajuste, los especialistas recomiendan reemplazar las estimaciones intuitivas por mediciones concretas. Registrar cuánto lleva realmente prepararse, desayunar, trasladarse o completar una actividad permite construir una referencia más cercana a la realidad.

Ansiedad, optimismo y planificación: los perfiles psicológicos detrás de la impuntualidad crónica

Aunque la falacia de planificación es una de las explicaciones más conocidas, no todas las personas que llegan tarde funcionan de la misma manera. En algunos casos, la impuntualidad se relaciona con el optimismo excesivo; en otros, con dificultades para organizar prioridades, estrés o problemas para cambiar de una actividad a otra.

Las personas con una agenda muy exigente, por ejemplo, pueden intentar encajar demasiadas tareas en un mismo período. Creen que pueden terminar una cosa y pasar inmediatamente a la siguiente, sin contemplar los tiempos de transición. Preparar una reunión, cerrar un pendiente y salir hacia otro compromiso parecen acciones independientes, pero cada una necesita un margen propio.

La ansiedad también puede intervenir, aunque no de una única forma. Algunas personas se demoran porque revisan varias veces si llevan todo lo necesario, cambian de ropa repetidamente o sienten que no están listas para salir. Otras experimentan dificultades para decidir qué hacer primero cuando tienen muchas obligaciones pendientes. En estos casos, el retraso puede ser consecuencia de una combinación de preocupación y desorganización.

También existe el perfil de quienes postergan el momento de abandonar una actividad. No quieren cortar una conversación, dejar una tarea sin terminar o interrumpir algo que les resulta placentero. El compromiso siguiente queda relegado hasta que ya no hay tiempo suficiente para llegar puntualmente.

Esto no significa que toda persona impuntual tenga ansiedad, un problema de atención o algún trastorno psicológico. Llegar tarde no constituye por sí mismo un diagnóstico y las causas deben analizarse según la historia y las circunstancias de cada individuo.

Para cambiar el hábito, una de las primeras medidas consiste en establecer la hora de salida como referencia principal, en lugar de calcular solamente a qué hora hay que llegar. Si una reunión comienza a las 9 y el traslado demanda media hora, la planificación debe contemplar también el tiempo necesario para prepararse y posibles demoras.

Otras medidas útiles son incorporar alarmas, evitar comenzar tareas nuevas antes de un compromiso y dejar algunos minutos libres entre actividades. También ayuda registrar los retrasos para identificar qué situación se repite con mayor frecuencia.