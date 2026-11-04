Un artículo en la revista Science advirtió que el fin del mundo será el 13 de noviembre de 2026 + Agregar ámbito en









Una investigación publicada hace más de seis décadas proyectó el colapso demográfico global a partir de una ecuación matemática.

El estudio publicado en 1960 utilizó registros históricos para proyectar los límites del crecimiento de la población. Imagen ilustrativa realizada con Inteligencia Artificial

Una investigación científica publicada hace 66 años volvió a captar la atención pública ante la proximidad de la fecha señalada. El trabajo calculó cómo aumentaría la cantidad de habitantes en el planeta y fijó el 13 de noviembre de 2026 como el momento en que la población llegaría a un límite extremo. Este análisis está enfocado en el impacto del incremento descontrolado de habitantes y la finitud de los recursos del planeta.

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El estudio fue realizado por el físico austríaco Heinz von Foerster junto a Patricia Mora y Lawrence Amiot. Para armar su fórmula, los investigadores revisaron el crecimiento de la población a lo largo de dos mil años y calcularon qué pasaría si la humanidad seguía multiplicándose al mismo ritmo.

“Día del Juicio Final: Viernes 13 de noviembre de 2026”, el artículo de la revista Science La investigación fue publicada el 4 de noviembre de 1960 en la prestigiosa revista Science bajo el título original Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026 ("El día del juicio final: viernes 13 de noviembre de 2026"). En la publicación, los autores explicaron que, según su cuenta matemática, la población humana tendía a aproximarse al punto infinito hacia la mitad de noviembre de 2026.

Los propios científicos aclararon que esto no significaba que realmente fuera a haber una cantidad infinita de personas, sino que el modelo llegaba a un límite donde la Tierra ya no podría sostener a la humanidad. El objetivo de poner esa fecha tan concreta fue llamar la atención sobre el peligro de un crecimiento sin control.

Depositphotos Por qué el cálculo cambió Pese a la cercanía de la fecha señalada en el estudio de Von Foerster, la comunidad científica descarta de forma categórica un escenario catastrófico para este 13 de noviembre. El desfase entre la proyección de 1960 y la realidad actual obedece a que el modelo original asumía que las tasas de natalidad y la velocidad de expansión poblacional se mantendrían constantes sin alteraciones socioculturales ni económicas.

A partir de los años 90, el ritmo de nacimientos empezó a bajar en gran parte del mundo. Según los datos actuales del informe World Population Prospects 2024 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la población mundial no alcanzará el infinito en el corto plazo. En cambio, llegará a un pico aproximado de 10.300 millones de habitantes hacia la década de 2080, para luego iniciar un descenso gradual hasta estabilizarse en torno a los 10.200 millones a fines del siglo XXI.

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