SpaceX volverá a intentar capturar su cohete Starship tras el primer intento fallido

Se trata de una prueba por reobtener la segunda etapa de su cohete, tras un fallo técnico. Esto había impedido la recuperación de la primera parte, tras desviarse hacia el océano.

El cohete de 124 metros de altura despegó con éxito desde la plataforma de lanzamiento Starbase en Boca Chica, Texas.

La compañía espacial SpaceX intentará este sábado por segunda vez capturar a su cohete Starship . Se trata de una maniobra inédita para reobtener su parte superior, luego de que el viernes desistieran debido a un problema técnico. No obstante, buscará recuperarla utilizando brazos mecánicos, apodados "palillos chinos", en su torre de lanzamiento .

La primera fase de recuperación del propulsor del cohete se abortó pocos minutos después del lanzamiento, y en su lugar el dispositivo -su parte inferior- se desvió hacia el océano, donde terminó estallando. Mientras, la parte superior, conocida como la Nave, tiene previsto regresar a la Tierra alrededor de las 15:15 hora local (21:15 GMT) del sábado.

Esta es la decimoquinta prueba de Starship y la primera en la que se esperaba recuperar por completo ambas partes del cohete . SpaceX quiere que las secciones superior e inferior de su cohete sean totalmente reutilizables para que pueda volar repetidamente y reducir los costos.

El cohete de 124 metros de altura despegó con éxito desde la plataforma de lanzamiento Starbase en Boca Chica, Texas, a las 16:47 hora local del viernes , con el fin de agarrar la parte inferior del cohete, el propulsor Super Heavy, seis minutos y medio después, cuando regresara.

Inicialmente, el control de la misión dio luz verde a un intento de aterrizaje en la torre de lanzamiento , pero el propulsor activó un sistema de aborto automático y se desvió hacia el océano, donde se mantuvo suspendido sobre el agua antes de explotar.

Durante la transmisión en directo del lanzamiento, un portavoz de SpaceX declaró: "La seguridad es siempre la prioridad número uno". @SpaceX

Durante la transmisión en directo del lanzamiento, un portavoz de SpaceX declaró: "La seguridad es siempre la prioridad número uno y seguimos probando cosas que no habíamos hecho antes con estos vehículos, por lo que nuestra prioridad es asegurarnos de que podemos realizar cada maniobra de forma segura".

La parte superior del cohete continuó su viaje al espacio, donde desplegó 26 satélites que forman parte de la constelación Starlink. De momento, está previsto que la nave complete 14 órbitas alrededor de la Tierra antes de regresar a la torre de lanzamiento 22,5 horas después del despegue.

Intentos anterior de capturar el Super Heavy Booster

SpaceX logró capturar el Super Heavy Booster en tres vuelos de prueba anteriores. Pero la etapa superior del cohete, que solo alcanzó la órbita por primera vez en septiembre, nunca fue alcanzada por los "palillos chinos".

Antes del vuelo, SpaceX declaró que solo decidiría intentar capturar la nave después de evaluar cuidadosamente el vehículo mientras estuviera en el espacio. De esa manera, si se detecta algún problema, existen varios momentos durante el vuelo en los que la etapa del cohete puede amerizarse en el océano.

Construir un cohete totalmente reutilizable es una ambición que SpaceX persigue desde hace mucho tiempo. En 2015, se convirtió en la primera empresa en lograr un aterrizaje vertical de parte de un cohete con su propulsor Falcon 9, que permiten volar más de 100 veces al año y la posibilidad de reutilizar la parte inferior del cohete redujo drásticamente los costos de lanzamiento.