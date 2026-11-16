La Justicia Civil hizo lugar a un amparo por mora presentado por una mujer que había solicitado su inscripción al registro de cannabis.

La Justicia intimó a Salud a responder un amparo de un usuario.

La Justicia federal le puso un plazo al Ministerio de Salud de la Nación para que deje de demorar una solicitud de inscripción en el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN) que llevaba más de dos años sin respuesta.

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El juez Patricio Maraniello, a cargo del Juzgado Civil y Comercial Federal N.º 5, ordenó a la cartera sanitaria que se expida en cinco días hábiles sobre el trámite iniciado por una mujer en abril de 2024.

La demanda fue presentada por una mujer quien había iniciado el procedimiento el 11 de abril de 2024 a través del sitio oficial del REPROCANN, con la documentación requerida y una prescripción médica.

La solicitud quedó registrada pero desde entonces permanecía en estado “pendiente de evaluación”, sin que la autoridad administrativa emitiera una decisión.

Ante esa situación, la mujer recurrió a la Justicia mediante un amparo por mora para exigir que el Estado cumpliera con su obligación de responder.

Una demora que superó lo razonable

Al analizar el expediente, el juez Maraniello consideró acreditado que habían transcurrido más de dos años desde la presentación administrativa sin que existiera una resolución expresa ni una explicación concreta que justificara semejante demora.

Además, advirtió que el Ministerio de Salud ni siquiera había presentado el informe requerido durante el proceso judicial.

Si bien aclaró que esa omisión no implicaba tener automáticamente por reconocidos los hechos denunciados, sostuvo que debía valorarse junto con la documentación aportada y las demás constancias de la causa.

En ese contexto, el magistrado recordó que el artículo 28 de la Ley 19.549 contempla la posibilidad de recurrir al amparo por mora cuando la Administración deja vencer los plazos legales o demora más allá de lo razonable en emitir una respuesta.

Uno de los puntos del fallo hace referencia al deber del Estado de contestar las solicitudes de los ciudadanos. Al respecto, la sentencia recordó que la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos establece que “deben decidirse todas las peticiones formuladas”.

También señaló que, frente al derecho de petición garantizado por el artículo 14 de la Constitución Nacional, existe una obligación de la Administración de resolver expresamente.

“La falta de decisión, vencidos los plazos correspondientes, constituye una conducta irregular de la administración que perjudica al particular”, sostuvo el juez.

Cinco días para dar una respuesta

Finalmente, el juez Maraniello hizo lugar a la demanda y ordenó al Estado Nacional, a través del Ministerio de Salud, que en el plazo de cinco días hábiles expida el acto administrativo correspondiente a la solicitud de inscripción en el REPROCANN.

La orden fue dictada bajo apercibimiento.

Sin embargo, el juez hizo una aclaración, la sentencia no significa que la mujer tenga garantizada la inscripción en el registro ni que la Justicia haya determinado que cumple con todos los requisitos para obtenerla.

En ese sentido, precisó que la decisión “no importa reconocer a la actora un derecho automático a obtener la inscripción en el REPROCANN”, sino que se limita a exigir que la autoridad competente se pronuncie de manera fundada y conforme a la normativa vigente.