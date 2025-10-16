Un camión chocó contra un puente peatonal en la General Paz y se derrumbó

La colisión generó el derrumbe parcial de un puente peatonal y la zona presenta demoras. No se registraron heridos.

Un camión chocó contra un puente en el cruce de la Autopista de General Paz y Madariaga, a metros de la avenida Roca este jueves. La colisión generó el derrumbe parcial del paso peatonal y la zona presenta demoras. No se registraron heridos.

Efectivos de los Bomberos de la Ciudad, la Policía porteña y SAME se acercaron a trabajar en el lugar mientras el tránsito está cortado desde 27 de febrero en sentido Río de la Plata . Por otra parte, se retiran los vehículos en el lugar en contramano, ante el incidente.

Según informó TN, la zona del impacto corresponde a la jurisdicción de Capital Federal, cerca del Autódromo de Lugano, y presenta una congestión de tránsito. También denunciaron que "no hay controles con los transportes pesados".

El parte de la Policía de la Ciudad indicó que "un camión con pluma impactó contra la estructura de este puente metálico" sin lesionados ni víctimas. El paso quedó desprendido de su tramo final inclinado hacia abajo, sin generar escombros o destrucción.

Choque múltiple en Retiro: impacto en cadena entre 5 autos y un colectivo dejaron tres heridos

Hace unos días, cinco automóviles y un colectivo de la línea 17 colisionaron en el cruce de avenida Santa Fe y Cerrito, en el barrio porteño de Retiro. Tres personas resultaron heridas con politraumatismos y fueron derivadas a distintos hospitales, mientras que los pasajeros del colectivo continuaron su recorrido ilesos.

Las autoridades continúan investigando la secuencia exacta del choque y las responsabilidades de los conductores involucrados. Mientras tanto, la prioridad sigue siendo atender a los heridos y normalizar el tránsito en uno de los cruces más transitados del centro porteño.

El fuerte accidente ocurrió cuando una camioneta blanca cruzó la avenida Santa Fe con el semáforo en rojo e impactó contra uno de los autos que esperaban su turno en el cruce de Cerrito. Dos jóvenes que iban en la camioneta “se tiraron del auto en movimiento”, dejando el vehículo abandonado y provocando la colisión en cadena con otros cuatro automóviles y un colectivo de la línea 17.