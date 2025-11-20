Espectacular choque entre dos camiones provocó derrame de caramelo y caos en la Ruta 9 + Seguir en









El episodio ocurrió durante las primeras horas de la mañana, en una jornada marcada por el aumento del flujo vehicular debido al inminente fin de semana extralargo.

Así quedaron los camiones tras el choque en Ruta 9

Un grave incidente vial complicó la movilidad en la Ruta Nacional 9, donde dos camiones de carga protagonizaron un fuerte impacto que paralizó el tránsito en el tramo comprendido entre Baradero y el acceso a Zárate. El episodio ocurrió durante las primeras horas de la mañana, en una jornada marcada por el aumento del flujo vehicular debido al inminente fin de semana extralargo.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro se produjo cuando uno de los transportes perdió estabilidad y terminó invadiendo el carril contrario, generando una colisión que dejó ambos vehículos atravesados sobre la autovía. Uno de los choferes sufrió heridas menores y fue derivado a un centro de salud cercano para control y observación.

Espectacular choque entre dos camiones provocó derrame de caramelo y caos en la Ruta 9 El impacto provocó el vuelco de uno de los camiones y el derrame de combustible sobre la calzada, además de otros fluidos (tambores caramelizados, según precisaron autoridades), lo que obligó a interrumpir completamente la circulación para permitir el trabajo de bomberos, policías viales y personal de mantenimiento. Las maniobras de limpieza y remoción se extendieron durante toda la mañana.

#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/Zfw3a09FFf — C5N (@C5N) November 20, 2025 Ante el bloqueo total, los conductores fueron desviados hacia caminos alternativos por la colectora, lo que rápidamente generó largas filas y demoras que se hicieron sentir varios kilómetros antes del punto del choque. La congestión se agravó por la presencia de numerosos camiones que circulan habitualmente por el corredor productivo y por el inicio del movimiento turístico.

Las autoridades pidieron extremar la precaución, respetar las indicaciones y prever demoras hasta que la ruta vuelva a quedar totalmente habilitada.

