Choque múltiple en Retiro: impacto en cadena entre 5 autos y un colectivo dejeron tres heridos

Una camioneta cruzó en rojo Santa Fe y Cerrito, provocando un choque que involucró cinco autos y un colectivo. Tres personas fueron derivadas a hospitales.

Esta mañana, cinco automóviles y un colectivo de la línea 17 colisionaron en el cruce de avenida Santa Fe y Cerrito , en el barrio porteño de Retiro . Tres personas resultaron heridas con politraumatismos y fueron derivadas a distintos hospitales, mientras que los pasajeros del colectivo continuaron su recorrido ilesos.

Las autoridades continúan investigando la secuencia exacta del choque y las responsabilidades de los conductores involucrados. Mientras tanto, la prioridad sigue siendo atender a los heridos y normalizar el tránsito en uno de los cruces más transitados del centro porteño.

El fuerte accidente ocurrió cuando una camioneta blanca cruzó la avenida Santa Fe con el semáforo en rojo e impactó contra uno de los autos que esperaban su turno en el cruce de Cerrito. Dos jóvenes que iban en la camioneta “se tiraron del auto en movimiento” , dejando el vehículo abandonado y provocando la colisión en cadena con otros cuatro automóviles y un colectivo de la línea 17.

El impacto fue tal que un conductor quedó atrapado dentro de su vehículo, requiriendo la intervención inmediata de los equipos de rescate. Mientras tanto, los pasajeros del colectivo resultaron ilesos y pudieron abordar otra unidad para continuar su recorrido. En total, seis personas recibieron atención médica en el lugar, y tres de ellas fueron derivadas a hospitales: un hombre de 60 años al Hospital Fernández, y una mujer de 30 y un hombre de 31 al Hospital Rivadavia.

Corte total y operativo de emergencia

El choque generó un corte total de tránsito en Santa Fe y Cerrito, interrumpiendo por completo la circulación en la zona. Personal de tránsito trabaja para reorganizar el flujo vehicular, mientras que Bomberos, Policía de la Ciudad (Comisaría 1 Norte) y SAME desplegaron un operativo de emergencia para asistir a los afectados y garantizar la seguridad.