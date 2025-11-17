SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

17 de noviembre 2025 - 14:34

Cierran las autopistas Dellepiane y Lugones por obras nocturnas: desvíos y horarios confirmados

El gobierno porteño anunció los cierres para avanzar con tareas de renovación y ampliación. Los trabajos se realizarán de noche, incluirán desvíos obligatorios y afectarán la circulación durante siete horas en cada jornada.

Las autopistas Dellepiane y Lugones serán cerradas por obras

Desvíos sentido Centro

El tránsito proveniente de la Riccheri con dirección al centro será desviado hacia Av. General Paz, desde donde podrán tomarse distintas rutas alternativas:

  • Empalmar con AU Perito Moreno

  • Utilizar Av. Directorio – Av. San Juan

  • Tomar Av. Roca

  • O circular por Av. 27 de Febrero

Desvíos sentido Provincia

En dirección a provincia, quienes circulen por la AU Dellepiane deberán salir en Larrazábal. Desde allí, podrán continuar hasta Av. General Paz por colectora, o bien utilizar Av. Eva Perón o Av. Alberdi. También será posible desviarse antes a través de AU Perito Moreno para conectar con General Paz – Riccheri.

Este cierre es necesario para el traslado de las vigas que formarán parte del nuevo puente peatonal Piedra Buena, ubicado sobre la autopista Dellepiane, a 500 metros de Av. General Paz.

Nuevos cierres: miércoles 19 de noviembre

Por las obras de ampliación del puente Labruna, el miércoles 19 de noviembre se realizará otro cierre:

  • Horario: desde las 22 y durante 7 horas

  • Afectación: cierre total de Lugones a la altura del Puente Labruna

  • Desvío: el tránsito será conducido por Av. Udaondo – Av. Figueroa Alcorta – Pampa, desde donde podrá retomarse la traza de Lugones.

Estas tareas permitirán montar las vigas de la rama Norte del puente Labruna, obra que duplicará la cantidad de carriles de esta conexión vial para mejorar la fluidez del tránsito y la conectividad.

