Cierran las autopistas Dellepiane y Lugones por obras nocturnas: desvíos y horarios confirmados

El gobierno porteño anunció los cierres para avanzar con tareas de renovación y ampliación. Los trabajos se realizarán de noche, incluirán desvíos obligatorios y afectarán la circulación durante siete horas en cada jornada.

El Ministerio de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad informó que este lunes, Autopistas Urbanas (AUSA) cerrará la autopista Dellepiane entre Larrazábal y General Paz, en ambos sentidos, a partir de las 22 horas y durante aproximadamente 7 horas, en el marco de las obras de renovación integral de la traza.

Desvíos sentido Centro El tránsito proveniente de la Riccheri con dirección al centro será desviado hacia Av. General Paz, desde donde podrán tomarse distintas rutas alternativas:

Empalmar con AU Perito Moreno

Utilizar Av. Directorio – Av. San Juan

Tomar Av. Roca

O circular por Av. 27 de Febrero Desvíos sentido Provincia En dirección a provincia, quienes circulen por la AU Dellepiane deberán salir en Larrazábal. Desde allí, podrán continuar hasta Av. General Paz por colectora, o bien utilizar Av. Eva Perón o Av. Alberdi. También será posible desviarse antes a través de AU Perito Moreno para conectar con General Paz – Riccheri.

lugines El tránsito proveniente de la Riccheri con dirección al centro será desviado hacia Av. General Paz, desde donde podrán tomarse distintas rutas alternativas. Este cierre es necesario para el traslado de las vigas que formarán parte del nuevo puente peatonal Piedra Buena, ubicado sobre la autopista Dellepiane, a 500 metros de Av. General Paz.

Nuevos cierres: miércoles 19 de noviembre Por las obras de ampliación del puente Labruna, el miércoles 19 de noviembre se realizará otro cierre:

Horario: desde las 22 y durante 7 horas

Afectación: cierre total de Lugones a la altura del Puente Labruna

Desvío: el tránsito será conducido por Av. Udaondo – Av. Figueroa Alcorta – Pampa, desde donde podrá retomarse la traza de Lugones. Estas tareas permitirán montar las vigas de la rama Norte del puente Labruna, obra que duplicará la cantidad de carriles de esta conexión vial para mejorar la fluidez del tránsito y la conectividad.

