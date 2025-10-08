Tragedia en la ruta 11: un nene murió y el auto terminó partido en dos tras un violento choque







El siniestro ocurrió luego de que un Ford K gris perdiera el control e impactara brutalmente contra una columna a la altura de Santa Clara del Mar.

Un nene de dos años murió tras un violento choque.

Un nene de dos años murió luego de que el auto en el que viajaba junto a su madre chocara contra una columna sobre el kilómetro 497 de la ruta 11, a la altura de la localidad bonaerense de Santa Clara del Mar. El vehículo quedó partido en dos.

El trágico siniestro ocurrió durante las primeras horas de la mañana de este miércoles, cuando un Ford K gris en el que circulaba la mujer, de 32 años, con su hijo, desde Santa Clara en dirección a Mar del Plata, se despistó e impactó brutalmente contra una columna ubicada en el cantero central de la autovía que conecta la ciudad con Santa Clara del Mar.

La violencia del impacto fue tal que el automóvil se partió en dos: la parte delantera quedó sobre el asfalto, mientras que la parte trasera fue desplazada hacia el otro lado de la calzada, a unos 40 metros.

ruta11 choque 2 La parte trasera del auto que quedó a 40 metros de la calzada.

Según las fuentes oficiales, tras el impacto, el niño salió despedido de su habitáculo y perdió la vida en el acto. Por su parte, la madre del chico, fue asistida y trasladada en ambulancia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata. Su estado es de gravedad, debido a las lesiones sufridas por el impacto.

Por el hecho se produjo un corte total de la ruta 11, sentido Mar del Plata a Mar Chiquita, por lo que se generó una vía alternativa hasta el kilómetro 502. El tránsito está demorado en la zona. En la investigación del hecho interviene el fiscal de Delitos Culposos, Germán Vera Tapia, quien ordenó peritajes para clarificar las causas del despiste. Trabajaron en el lugar ambulancias de Mar del Plata y Mar Chiquita, además de personal de Rescate, de Bomberos y de la Policía.

