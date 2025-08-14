CABA: cronograma de servicios públicos para este viernes 15 de agosto







De cara a este viernes 15 de agosto, en conmemoración al fallecimiento del General José de San Martín. En esa línea, el Gobierno de la Ciudad prevé dependencias cerradas, ciertos servicios habituales, entre otros.

Los subtes y premetro funcionarán de 6 a 21/22 horas, según corresponda el horario del último tren de cada línea.

De cara a este viernes 15 de agosto, día no laborable en conmemoración al fallecimiento del General José de San Martín, el Gobierno de la Ciudad dio a conocer el cronograma de servicios públicos.

En los hospitales funcionarán las guardias, las áreas críticas, el SAME y las Unidades Febriles de Urgencia. Por su parte, las escuelas, sedes comunales, Dirección General de Infracciones, las siete plantas de Verificación Técnica Vehicular y la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y Dirección General de Rentas permanecerán cerrados.

A su vez, tampoco estarán abiertos el Complejo Teatral de Buenos Aires, el Centro Cultural San Martín y el registro de licencias de conducir (Sede Roca). A su vez, el Registro Civil funcionará sólo para la guardia de defunciones -entre las de 9 y las 12 horas.

Mientras, la recolección de residuos funcionará de manera habitual y, en cuanto a los estacionamiento, estarán permitidos sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21 horas mientras el estacionamiento medido no tendrá vigencia.

Subtes y premetro: el servicio funcionará de 6 a 21/22 horas, según corresponda el horario del último tren de cada línea . La Línea B lo hará con horario extendido hasta este viernes a la 1.30 de la mañana.

Ecobici: funcionará con servicio habitual.

Peajes: funcionarán con normalidad, tomando como hora pico el horario de fin de semana, es decir, de 11 a 15 horas sentido Provincia, y de 17 a 21 horas sentido Centro.

Pista de aprendizaje: estará abierta en su horario habitual.

Policía y Bomberos de la Ciudad + Emergencias Línea 911; Logística, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Emergencias + Línea 103: guardias activas las 24 horas. Qué sitios estarán abiertos En cuanto a los parques y establecimientos culturales abiertos, se pueden mencionar: Jardín Botánico Carlos Thays.

Ecoparque.

Reserva Ecológica Costanera Sur.

Reserva Ecológica Costanera Norte.

Reserva Ecológica Lago Lugano.

Museos: de 11 a 20 horas.

Torre Monumental: de 10 a 18 horas.

Planetario: de 11 a 21 horas.

Bibliotecas públicas: Güiraldes, Parque de la Estación, Casa de la Escritura y la Lectura y Reina Batata, de 10 a 20 horas.

Centro Cultural 25 de Mayo.

Centro Cultural Recoleta.

Usina del Arte.

Teatro Colón.

Circuito de Espacios Culturales.