Feriados agosto 2025: ¿habrá bancos el viernes 15? ¿Y el lunes 18?

Si bien el viernes 15 es un día no laborable, algunos organismos públicos han anunciado que operarán como si fuera un feriado. ¿Qué ocurre en el caso de los bancos?

Antes de programar trámites para este viernes 15 de agosto, chequeá qué entidades operarán y cuáles no.

Este viernes 15 de agosto será día no laborable con fines turísticos . Por esa razón muchos podrán gozar de un fin de semana largo de tres días y tomarse un descanso tal y como si fuera un feriado . Sin embargo, si pensabas tomarte este día para realizar trámites, no podrás hacerlo porque los bancos permanecerán cerrados. Ahora bien: no ocurre lo mismo con el resto de los servicios públicos, de allí, seguramente, la confusión.

El Banco Central (BCRA) anunció en su calendario de feriados bancarios de este año que el 15 de agosto está en la lista de los feriados a los que se sumará su personal. De esta manera, no operarán las sucursales bancarias y no se pueden realizar trámites presenciales. Tampoco va a haber atención al cliente en las distintas entidades bancarias durante esa jornada.

El Gobierno Nacional estableció que el viernes 15 de agosto será día no laborable con fines turísticos ya que el feriado del 17, en el que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín cae domingo. La ley 27.399 permite al Ejecutivo establecer hasta tres días no laborables al año con el objetivo de potenciar el movimiento turístico, esto es posible siempre que no coincidan lunes o viernes.

La diferencia con un feriado común radica en que en el día no laborable el empleador decide si se trabaja o no y, en caso de que sí desee que se trabaje en la fecha, quienes trabajen lo harán por salario normal, sin adicional.

Puede que este viernes 15 no trabajes, pero no todos los servicios funcionarán con normalidad.

Aunque muchas personas podrán gozar de un relajado descanso, muchas otras deberán trabajar. Por eso es importante conocer los detalles de los servicios y su funcionamiento en este tipo de jornadas.

Entonces, a pesar de que muchos el viernes no trabajen, el cronograma de servicios del transporte público -trenes, subtes y colectivos- no sufrirá modificaciones en sus frecuencias. El domingo 17, en cambio, la frecuencia se verá reducida porque circularán menos unidades.

En cuanto a la recolección de residuos, se verá afectada de manera local. Al tratarse de un día no laborable, cada municipio estableció cómo funcionará. Mientras que algunos no lo modificaron, otros suspendieron el servicio por este día. Cada ciudadano deberá cotejar con las redes sociales de sus respectivos municipios para chequear esa información. En el caso de Cipolletti, por ejemplo, la Secretaría de Servicios Públicos informó que la recolección de residuos se realizará con normalidad en los horarios de siempre.

Calendario Feriado Finalmente, el viernes 15 operará en la práctica como un feriado en lo que a la actividad bancaria refiere.

Por su parte, la Municipalidad de Concordia, informó que no habrá servicio de recolección de residuos el viernes 15 de agosto y le pidió a los ciudadanos que no los saquen a la vía pública. Además, Municipalidad de Marcos Juárez fue otra de las que estableció que el servicio regirá con total normalidad a pesar de que se haya establecido como día no laborable.

Sólo en 2 localidades de la provincia no habrá bancos el lunes

A pesar de que muchos podrán tener un fin de semana de descanso, hay varias personas que tendrán un fin de semana XXL, ya que hay algunos municipios de la provincia de Buenos Aires que sumarán un día más por su calendario local. Este feriado adicional coincide con celebraciones patronales y aniversarios que impulsan el turismo local y la actividad comercial.

Feriado General Rivas y Tres Algarrabos son las localidades que tendrán un feriado extra el lunes 18 recordando a su santo patrono y a su fundación respectivamente. FreePik.es

El lunes 18 de agosto se conmemorarán celebraciones de gran importancia local para dos distritos de la provincia de Buenos Aires. Se trata de General Rivas, en el partido de Suipacha, localidad que celebrará el día de su patrono y Tres Algarrobos, en el partido de Carlos Tejedor, que va a celebrar un nuevo aniversario de su fundación. Estas festividades suelen incluir eventos culturales, ferias y actividades para todas las edades.