Este 15 de agosto trae más dudas que certezas en relación a los servicios púbicos dado que en verdad no es un feriado sino un día no laborable.

Al ser un día no laborable y no un feriado , este viernes 15 de agosto ha generado más dudas que certezas respecto del funcionamiento de servicios públicos, dictado de clases y hasta el trabajo mismo. Sucede que, si bien el Gobierno Nacional plantea este tipo de fechas con objetivos turísticos, la disparidad en su aplicación crea un gris en el que muchos pueden confundirse.

Una de las preguntas más recurrentes es qué pasará con los servicios públicos . En particular, con el estacionamiento. Habitualmente, los feriados tienen sus propias reglas permitiendo que lugares habitualmente prohibidos o medidos pasen a ser de libre acceso. En lo que respecta al viernes 15, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estableció que se podrá estacionar sobre las avenidas y las calles donde se prohíbe estacionar en los días hábiles, pero de 7 a 21 horas. Además, el estacionamiento medido no va a tener vigencia.

A diferencia del feriado , el día no laborable depende de la decisión que tome cada empleador si los empleados deben trabajar o no. En caso de hacerlo no se paga extra, sino como habitualmente. En cambio, los días feriados implican un descanso obligatorio y si se trabaja, se paga extra. El Poder Ejecutivo estableció que el viernes 15 de agosto será día no laborable con fines turísticos ya que el feriado del 17, en el que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín cae domingo.

El día no laborable establece por ley que el empleador decida si su personal debe presentarse a trabajar o no sin que hacerlo implique un pago extra.

La ley 27.399 permite al Ejecutivo establecer hasta tres días no laborables al año con el objetivo de potenciar el movimiento turístico, esto es posible siempre que no coincidan lunes o viernes.

Los bancos permanecerán cerrados el viernes 15 de agosto porque el Banco Central (BCRA) fijó en su calendario de feriados bancarios que la fecha estaba en la lista de aquellos asuetos a los que su personal de adhería. Por eso es que las sucursales no operarán y no habrá trámites presenciales , así como tampoco va a haber atención al cliente en esta jornada.

El transporte púbico -trenes, subtes y colectivos- no tendrá modificaciones en las frecuencias de funcionamiento, pero el domingo 17, que sí es feriado, la frecuencia se va a reducir y circularán menos unidades.

Calendario Muchos argentinos disfrutarán de un fin de semana largo a pesar de que el feriado del 17 de agosto cae este domingo. FreePik.es

La recolección de residuos se verá afectada de manera local. Como es un día no laborable, cada municipio estableció cómo funcionará la misma. Algunos no lo modificaron y otros suspendieron el servicio por este día. Cada ciudadano deberá cotejar con las redes sociales de sus respectivos municipios para chequear esa información. En el caso de Cipolletti, por ejemplo, la Secretaría de Servicios Públicos informó que la recolección de residuos se realizará con normalidad en los horarios de siempre.

Por su parte, la Municipalidad de Concordia, informó que no habrá servicio de recolección de residuos el viernes 15 de agosto y le pidió a los ciudadanos que no los saquen a la vía pública. Además, Municipalidad de Marcos Juárez fue otra de las que estableció que el servicio regirá con total normalidad a pesar de que se haya establecido como día no laborable.

Feriados Cada distrito decidió un cronograma diferente en lo que a sus servicios públicos refiere.

A pesar de que muchos podrán tener un fin de semana de descanso, hay varias personas que tendrán un fin de semana XXL, ya que hay algunos municipios de la provincia de Buenos Aires que sumarán un día más por su calendario local. Este feriado adicional coincide con celebraciones patronales y aniversarios que impulsan el turismo local y la actividad comercial.

El lunes 18 de agosto se conmemorarán celebraciones de gran importancia local para dos distritos de la provincia de Buenos Aires. Se trata de General Rivas, en el partido de Suipacha, localidad que celebrará el día de su patrono y Tres Algarrobos, en el partido de Carlos Tejedor, que va a celebrar un nuevo aniversario de su fundación. Estas festividades suelen incluir eventos culturales, ferias y actividades para todas las edades.