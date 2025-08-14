El Gobierno lo confirmó: ¿es feriado del 15 de agosto de 2025?







Finalmente, se confirmó desde el Estado si el viernes 15 de agosto será feriado o día no laborable con fines turísticos.

El viernes 15 de agosto generó confusión para quienes no ven la hora de que lleguen los feriados.

Feriados y días no laborables generan dudas cada año, y agosto de 2025 no es la excepción. Muchos se preguntaban si el viernes 15 sería feriado. El Gobierno dejó en claro que no lo es, pero sí lo declaró como día no laborable con fines turísticos, lo que abre la puerta a un fin de semana largo para quienes su empleador lo permita.

La diferencia entre feriado y día no laborable es clave: el primero implica descanso obligatorio y recargos salariales en caso de trabajar; el segundo depende de la decisión del empleador y no conlleva bonificación adicional. Así, el 15 de agosto ofrece un puente, pero no garantiza descanso obligatorio para todos.

Feriados Día no laborable con fines turísticos: quiénes podrán descansar El Gobierno confirmó que el viernes 15 de agosto de 2025 será día no laborable con fines turísticos, en medio de un fin de semana largo que incluye el feriado del domingo 17, conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General San Martín.

Este tipo de jornada está habilitada por la Ley 27.399, que permite al Ejecutivo establecer hasta tres días no laborables al año para impulsar el turismo interno. A diferencia del feriado nacional, aquí la decisión de dar el día libre queda a criterio del empleador.

Por ejemplo, el sector público suele adherir al asueto, mientras que muchas empresas privadas pueden optar por mantener la actividad normal, sin bonificación excedente para quienes trabajen.

Los feriados restantes de 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Domingo 17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable) Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

