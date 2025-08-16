Feriados 2025: ¿queda alguno más en agosto?







El pasado viernes 15 de agosto numerosas personas pudieron disfrutar de una jornada no laborable. Sin embargo, el descanso no termina allí: un selecto grupo de personas también tendrá feriado el lunes 18 de agosto.

Algunos argentinos disfrutarán de un fin de semana XXL.

El Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, que se recuerda cada 17 de agosto, este año cayó domingo. Según la ley 27.399, que regula los feriados nacionales y fines de semana largos, esta fecha no se traslada ni al viernes previo ni al lunes siguiente. Sin embargo, el Gobierno Nacional tiene la facultad de establecer hasta tres feriados puente al año para fomentar el turismo y, en este escenario, había declarado al pasado viernes 15 de agosto como día no laborable.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En medio del fin de semana, millones de argentinos tendrán la posibilidad de disfrutar un descanso extra ya que algunas localidades también decretaron feriado el día lunes 18 de agosto.

¿Es feriado el lunes 18 de agosto? El calendario de feriados de agosto ofrece un descanso adicional para algunas localidades de la provincia de Buenos Aires, que podrán disfrutar de un fin de semana XXL. Mientras gran parte del país siguió con la rutina habitual, los municipios incluidos en este beneficio aprovecharon la oportunidad para actividades en familia, turismo local y eventos culturales.

San Martín.jpg El Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín se recuerda todos los 17 de agosto. El lunes 18 de agosto se destacará por celebraciones de carácter local, como fiestas patronales y aniversarios fundacionales. Entre las comunidades beneficiadas se encuentran General Rivas, en el partido de Suipacha, que celebró su día patronal, y Tres Algarrobos, en el partido de Carlos Tejedor, que conmemoró un nuevo aniversario de su fundación. Estas festividades suelen incluir ferias, eventos culturales y actividades para todas las edades.

Además de generar orgullo comunitario, estos feriados locales fomentan el turismo y el consumo en comercios y emprendimientos de la zona, y permiten a los vecinos reconectarse con tradiciones y costumbres propias de cada localidad.

Los feriados restantes de 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Domingo 17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable) Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

Temas Feriados