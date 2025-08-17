Un necesario descanso a mitad de semana: el feriado de agosto para recargar energías







En un mes con pocos feriados, hay un grupo de afortunados que podrán cortar la semana con un día libre.

Agosto no trae muchos feriados, pero habrá algunos afortunados que contarán con un día de descanso a mitad de semana.

Varios argentinos podrán disfrutar de un descanso a mitad de semana en agosto, aunque no se trate de un feriado nacional. Estas fechas especiales suelen estar vinculadas a celebraciones locales y generan días no laborables en determinadas localidades, afectando a una gran cantidad de trabajadores.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Aunque no será para todos, este día libre extra llegará a mitad de semana, lo cuál ayudará y mucho a quienes terminen de ser beneficiados por este asueto. No habrá un fin de semana largo, pero será muy aliviador para quienes puedan disfrutarlo.

Feriados septiembre 29.jpg Por qué es feriado del miércoles 20 de agosto de 2025 El 20 de agosto no integra el cronograma de feriados nacionales, pero sí contempla asuetos y celebraciones en puntos específicos de Buenos Aires. En el partido de Rivadavia la fecha se dedica a su patrono San Bernardo de Claraval, con actividades y actos comunitarios que ordenanzas locales suelen declarar de interés.

En Roberts, localidad del partido de Lincoln, la parroquia San Bernardo reúne a fieles y vecinos para la misa y la procesión, tradición con décadas de historia. El mismo día, Guanaco, en el partido de Pehuajó, conmemora al mismo santo con celebraciones religiosas y encuentros comunitarios.

Eso afectará a los empleados públicos de los lugares mencionados, pero no a los de los sectores privados y esto quedará a total consideración de sus empleadores.

Los feriados restantes de 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Domingo 17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable) Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

Temas Feriados