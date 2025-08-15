Feriados agosto 2025: 4 actividades imperdibles para hacer este fin de semana largo en CABA

Desde museos, ciclos de cine y hasta un campeonato solo apto para golosos, este feriado podrás disfrutar de actividades con entrada libre y gratuita en la Ciudad.

Los feriados son sin dudas uno de los momentos más esperados en el calendario mes a mes por los argentinos como ese momento que permite o bien descansar en casa, aprovechar para hacer una escapada o incluso, pasear por la ciudad. Y lo cierto es que, cerca, muy cerca de tu casa es posible disfrutar de espectáculos, museos y propuestas para toda la familia.

Quienes tienen hijos tienen un doble desafío para entretener a los más chicos, por eso es importante conocer las diferentes opciones que hay para realizar actividades fuera de lo rutinario y que sea algo divertido para hacer un plan juntos. Y aunque la teoría indica que este viernes 15 de agosto es un día no laborable y no feriado , en la práctica, los chicos estarán en casa tal y como si fuera un feriado normal.

Aquí, algunas propuestas para aprovechar en CABA con tus hijos, con tu pareja o por qué no, con amigos.

Uno de los mejores planes para este " feriado " y ampliar el repertorio cultural y hacer algo sumamente interesante es visitar los museos que hay en la Ciudad de Buenos Aires: el Malba , el Macba , el Museo del Arte Decorativo o el Centro Cultural Recoleta son buenas opciones que tienen visitas guiadas y exposiciones sumamente interesantes y gratuitas.

El Centro Cultural Recoleta tiene ciclos de cine en agosto, lo que puede ser un plan súper interesante y gratuito si haces la reserva en EntradasBa.

Sólo para golosos: Campeonato del alfajor

Para los fanáticos de lo dulce, hay una oportunidad imperdible en el predio de La Rural: ¡El gran campeonato del alfajor!. Varios productores de todo el país van a estar mostrando sus diversos productos este fin de semana, desde el 15 hasta el 17 y en el horario de 12 a 21 horas. Podés probar los que quieras, hacer tu propio mundialito de alfajores y elegir al que te parezca el más delicioso.

MUYE ALFAJOR (1).jpg En la Rural, la cita será para los golosos con el Gran Campeonato del Alfajor.

Fin de semana a puro sabor

Si sos team salado, no te podés perder la edición del festival "Carne", que tiene el objetivo de satisfacer a los fanáticos de la carne. Se llevará a cabo en el Hipódromo de Palermo, donde más de 30 puestos ofrecerán carne para que puedas probarlas. La entrada es libre y gratuita, y se realizará los días 16 y 17 de agosto.

Otra opción para degustar platos es el Buenos Aires Market que se realiza en diferentes plazas de la Ciudad de Buenos Aires. Vas a poder probar las comidas argentinas más ricas si te acercas a la plaza Martín Rodríguez en Villa Pueyrredón el 15 y el 16 de agosto desde las 12 horas.

Cine, teatro y exposiciones

En el Palacio Libertad podrás disfrutar el sábado y el domingo de una espectacular serie de películas sobre África, que trae el Festival Internacional de Cine Africano a la Sala María Luisa Bemberg, la entrada será libre y gratuita.

En el mismo lugar podrás disfrutar del ciclo de Cine Mudo Sinfónico que se presentará en el Auditorio Nacional, el día 16 de agosto a las 20 horas. La Sinfónica Juvenil Nacional Libertador San Martín interpretará música en vivo para que vivas una experiencia única.

Sala Cine teatro Para los amantes del cine, dos propuestas de ciclos especialmente pensados para cinéfilos: el Festival de Cine Africano y el Ciclo del Cine Mudo Sinfónico. Depositphotos

Además, en el barrio de San Telmo podrás visitar la Catedral Ortodoxa Rusa que abre sus puertas el sábado a las 19:30 horas y te ofrecerá un ciclo de conciertos totalmente gratis con música, ópera, tango y folklore argentino.