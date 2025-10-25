Mostraba sus millones en las redes sociales, pero perdió todo cuando descubrieron cuál era su vida real







Su alto perfil y ostentación le terminaron jugando en contra y condenándolo. Conocé la historia de este influencer.

El influencer que ostentaba sus millones y terminó preso. Imagen: Instagram de Ray Hushpuppie

La historia de Ramon Olorunwa Abbas (más conocido como Ray Hushpuppi) alcanzó fama mundial gracias a sus explosivas imágenes de riqueza: millones de dólares, jets privados, autos de lujo, relojes de alta gama y fiestas ostentosas. Su perfil lo presentaba como un auténtico influencer exclusivo, un “magnate” que disfrutaba sin límites.

Pero detrás de ese teatro de éxito y glamour se ocultaba una realidad más oscura: una red de fraude, estafas y lavado de dinero. Las autoridades finalmente dieron con su paradero, a pesar de su fachada de influencer respetable, y lo desenmascararon como protagonista de uno de los mayores casos de fraude internacional vinculados a las redes sociales.

Ray Hushpuppi Mostraba una vida de lujos y terminó preso por estafas de millones de dólares. Imagen: Instagram de Ray Hushpuppi La historia de Ray Hushpuppi: el influencer estafador de millones Ray Hushpuppi se hizo conocido a través de su cuenta de Instagram, donde acumuló millones de seguidores mostrando un estilo de vida que pocos se permitían: autos exóticos, relojes valuados en cientos de miles de dólares, viajes constantes, mansiones y celebridades.

Lo que muchos no veían era que ese lujo provino en buena parte de negocios ilícitos. Según las autoridades, Hushpuppi participó en estafas de “compromiso de correo electrónico comercial” y facilitó operaciones de lavado de dinero que, en tan solo 18 meses, superaron los 300 millones de dólares.

Fue arrestado en junio de 2020 en Dubái y posteriormente extraditado a EE.UU., donde los registros policiales muestran que su cuenta de Instagram era parte integral del esquema: se usaba para generar credibilidad, ocultar el origen de los fondos y continuar con el negocio del fraude internacional.

Los cargos presentados y su tiempo en prisión En abril de 2021, Hushpuppi se declaró culpable de un cargo de conspiración para lavar dinero en Estados Unidos. El 8 de noviembre de 2022 fue condenado a 11 años de prisión federal por su implicación en la red de lavado, que incluyó transferencias ilícitas, cuentas bancarias fraudulentas y colaboraciones con organizaciones de ciberdelincuencia. Además de la pena de prisión, las autoridades ordenaron el pago de restitución a las víctimas por varios millones de dólares. Este caso es considerado un ejemplo claro de cómo los influencers que exhiben riqueza ostentosa pueden estar operando detrás de un fraude sofisticado.

