Urgente ANSES: se darán de baja Asignaciones Familiares si no se cumplen los siguientes requisitos

De acuerdo a la Resolución 318/2025, la entidad actualizó los topes de SUAF y quienes superen los ingresos dejarán de cobrar el beneficio.

Las asignaciones familiares otorgadas por ANSES aumentaron un 1,88% este mes, de acuerdo al dato de la inflación analizado por el INDEC.

Durante octubre, la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) anunció una actualización clave en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) , que impacta directamente sobre miles de trabajadores registrados.

La medida establecida en la Resolución 318/2025 , publicada en el Boletín Oficial, establece nuevos límites de ingresos tanto individuales como del grupo familiar, y determina que quienes los superen dejarán de percibir las asignaciones familiares.

Esta decisión responde a una política de reordenamiento de las prestaciones, que busca focalizar los recursos en los sectores que más lo necesitan.

Sin embargo, el ajuste de los topes generó preocupación entre los beneficiarios, ya que se estima que alrededor del 22% de los titulares con empleo formal quedará afuera del esquema, al menos de forma temporal.

Las prestaciones otorgadas por ANSES aumentaron un 1,88% en octubre, correspondiente al dato de la inflación de agosto que analizó el INDEC. Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24 . El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.

El total de la AUH será de $117.252 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los beneficiarios solo van a recibir el 80% del monto ($93.801,6), ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH.

El 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $381,791, y la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos ($907.793) alcanzará los $58.631 y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $190.902.

Además, las Asignaciones de Pago Único (APU) también se actualizaron: $102.330 por nacimiento, $408.616 por adopción y $68.341 por matrimonio, siempre y cuando el IGF no supere los $4.807.226.

Cómo consultar si se mantiene el beneficio

Los beneficiarios pueden verificar su situación actual ingresando al sitio web oficial de ANSES, utilizando su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dentro del apartado de “Asignaciones Familiares”, el sistema informa en qué tramo del SUAF se encuentra cada trabajador y si continúa dentro de los límites establecidos.

En ese mismo portal también se encuentran las fechas de cobro, el lugar asignado y el estado de la presentación. Si el titular o su grupo familiar superan el tope de ingresos determinado por la nueva resolución, el sistema notificará automáticamente la suspensión del pago a partir del mes siguiente.

La entidad recomienda revisar periódicamente la información registrada, ya que cualquier modificación en los topes declarados o en la situación laboral puede modificar la categoría y, por lo tanto, la continuidad del beneficio.