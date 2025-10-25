Triple femicidio: detuvieron a la mujer de uno de los principales imputados

Se trata de la pareja de Víctor Sotacuro, el detenido en Bolivia. El arresto lo hicieron efectivos de la DDI de La Matanza y el fiscal Arribas espera su declaración este sábado.

Investigadores señalaron que la mujer sabía lo que pasaba y que tuvo participación en la organización del crimen.

La investigación por el triple femicidio de Florencio Varela sumó una nueva detenida este viernes por la noche. Se trata de Mónica Débora Mujica (37) , esposa del imputado Víctor Sotacuro Lázaro (41) , uno de los principales presos por este caso.

Detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza la arrestaron en un refugio del barrio de La Boca , por orden del fiscal Adrián Arribas. La captura se concretó después de que un testigo la señalara como parte de la banda narco que integraban su esposo. Se debe recordar que también fue detenida la sobrina de Sotacuro, Florencia Ibáñez .

Según la investigación, Mujica no estaba en la escena del crimen pero se cree que sabía lo que pasaba y que tuvo participación en su organización . Una de las pruebas más fuertes en su contra surgió de la declaración de su sobrina, Ibáñez.

Así, Mujica quedó acusada de los delitos de “privación ilegal de la libertad activa agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento, y criminis causa”. El fiscal Arribas planea tomarle declaración este sábado .

Una de las pruebas más fuertes en contra de Mujica surgió de la declaración de su sobrina, quien señaló que le pidió que borrara chats.

El 6 de octubre, el fiscal Arribas ya le había tomado declaración testimonial a Mujica y en ese momento la mujer aseguró que “no sabía nada”. Además, agregó que el 19 de septiembre su esposo “había ido a hacer de remis” para un vecino apodado “El Loco” o “El Tarta".



Ese vecino después fue identificado como David Gustavo Huamani Morales (36), uno prófugo con pedido de captura internacional. Mujica contó que el 24 de septiembre, cuando hallaron los cuerpos, Sotacuro fue amenazado por dos encapuchados en la puerta de su casa y que por miedo decidieron escapar.

Triple femicidio: el fiscal pidió prisión preventiva para los nueve detenidos

En un nuevo avance por el triple femicidio de Florencio Varela, se conoció este viernes que el fiscal de la causa Adrián Arribas pidió la prisión preventiva para los nueve detenidos.

Se trata de Miguel Ángel Villanueva Silva, Ariel Giménez, Víctor Sotacuro Lázaro, Maximiliano Andrés Parra, Celeste Magalí González Guerrero, Milagros Florencia Ibáñez, Iara Florencia Ibarra, y Matías Agustín Ozorio, que podrán ser enviados a cárceles bonaerenses o federales.

La información la confirmó TN tras conversar con el letrado. Allí, Arribas informó que se le solicitó al juez de garantías el "requerimiento de la prisión preventiva para todas las personas detenidas" junto con el pedido de competencia al fuero federal.