George R.R. Martin habló sobre su salud mental y reveló haber luchado contra la depresión este año

En su primera actualización para los fans en seis meses a través de su blog, el autor de la saga literaria en que se basó "Game of Thrones", habló sobre su presente.

George R.R. Martin , autor de la saga literaria en que se basó la serie Game of Thrones y cocreador de House of the Dragon , afirmó que últimamente ha luchado contra la depresión, a pesar de haber disfrutado de grandes momentos en su vida profesional.

En lo que Martin describió como su primera entrada de blog escrita por él mismo en seis meses, Martin escribió : “Este año ha sido… estresante, por decir lo menos. Han pasado tantas cosas que ha sido abrumador. Algunas cosas maravillosas. Sueños que se han hecho realidad. Pero también ha habido pesadillas. He perdido amigos. He luchado contra la tristeza y la depresión. Lo peor aún puede estar por venir . Cumplí setenta y siete años el pasado septiembre, y les digo, envejecer no es nada divertido. Pero también ha habido momentos increíbles”.

Martin continuó: “Supongo que así es la vida. Claro que lo sabía. Si han leído mis historias, lo saben”.

Martin señaló que sus demás publicaciones en el blog desde febrero han sido escritas por sus "subordinados" (asistentes) y que intentará publicar más actualizaciones. "Pero es probable que mis publicaciones sean breves y apresuradas".

Martin destacó que uno de los aspectos más importantes fue que la primera temporada de A Knight of the Seven Kingdoms de HBO obtuvo nueve nominaciones a los premios Emmy, "incluida la más importante": la de mejor serie dramática.

Otro momento destacado ha sido el estreno de Game of Thrones: The Mad King, una precuela de Game of Thrones representada por la prestigiosa Royal Shakespeare Company del Reino Unido. Todas las entradas para la primera temporada se agotaron, y la producción acaba de comenzar sus funciones previas. "Que la RSC traiga Poniente al escenario es tan increíble que a veces temo estar soñando", escribió Martin en febrero.

Además, House of the Dragon regresó para una tercera temporada, que ha recibido buenas críticas y ha obtenido altos índices de audiencia.

George R.R. Martin y su relación con la vejez

Martin ya había hablado sobre el envejecimiento en un reportaje con el portal The Hollywood Reporter en enero. "Nunca pensé que llegaría a los 77", dijo Martin. "Soy viejo, así que tengo algunos problemas propios de la vejez. A veces me duele la parte baja de la espalda. No me gusta estar de pie sin hacer nada. Pero me siento bien. Quizás deberían poner eso como titular: 'George R.R. Martin no se está muriendo'".

Una de las frustraciones recurrentes de Martin ha sido intentar terminar su sexta novela de la saga Canción de Hielo y Fuego, Vientos de Invierno , en la que lleva trabajando más de una década. "Escribí un capítulo de Tyrion que me encantó", dijo el autor. "Luego lo releí y pensé: 'No puedo hacer esto, cambiará todo el libro. Lo convertiré en una serie de sueños. ¡No! Eso tampoco funciona…'". Martin señaló que "odiaría" no terminar Vientos de Invierno , que abandonar el proyecto sería como un "fracaso total".

El próximo proyecto de Martin es la segunda temporada de "Knight", basada en su novela corta The Sworn Sword, cuyo estreno está previsto para principios del próximo año.