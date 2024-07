Una familia murió en Córdoba y sospechan que fue por inhalación de monóxido de carbono

El monóxido de carbono es un gas altamente venenoso que se propaga rápidamente por el ambiente. Las autoridades cordobesas se acercaron a la vivienda luego de que el dueño alertara que no tenía noticias de los inquilinos hace dos días.

Los efectivos policiales se acercaron hasta el barrio Cofico , ubicado en el centro de la ciudad de Córdoba , luego de que el dueño de la vivienda alertara a las autoridades porque hacía dos días no tenía noticias de sus inquilinos. Al ingresar al departamento el jueves por la tarde noche, los agentes constataron que la familia había fallecido , en lo que se trataría de un caso por inhalación de Monóxido de carbono , según las primeras pericias.

Ante lo sucedido, tanto el ministro de seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, como el comisario Cabrera, insistieron en la importancia de revisar los artefactos a gas, sobre todo en los meses de invierno que es cuando más uso tienen: "Queremos insistir sobre las recomendaciones del caso. Verifiquen sus artefactos a gas con especialistas en la materia".

¿Cómo prevenir un accidente por inhalación de monóxido de carbono?

El monóxido de carbono es un gas altamente venenoso que se propaga rápidamente en el aire del ambiente. El mismo se genera por combustiones deficientes y es imposible percibirlo porque no tiene color, no tiene olor ni sabor y no irrita las mucosas.

Tips para evitar la intoxicación por monóxido de carbono Si la llama es amarilla o anaranjada, puede haber presencia de monóxido de carbono.

Durante los meses de invierno, y ante la ola polar que afecta a distintas zonas del país, los artefactos a gas para calefaccionar un ambiente son utilizados con mayor frecuencia. Ante esto, el gobierno nacional dispuso una serie de recomendaciones para prevenir los accidentes por inhalación de monóxido de carbono.