Una funcionaria de General Rodríguez manejaba con 3,21 grados de alcohol en sangre y chocó con una camioneta

Así afrontaba la funcionaria rodriguense la alcoholemia tras choque en Ruta 7.mp4 Gentileza La Posta

Además, intentó llegar a un arreglo con los policías para eludir el control: "Lo podemos evitar, escucháme, podemos evitarlo, ¿no? ¿Podemos arreglarlo de alguna manera? ¿Sabés quién soy yo? Dale, dale", se escucha decir a la funcionaria municipal en el video.

Una ambulancia del SAME se acercó al lugar del incidente para asistir a los heridos. Un hombre debió ser trasladado al Hospital Vicente López por un fuerte dolor en una de sus piernas.

El resto de los ocupantes de la camioneta se encontraban ilesos. Szchur tampoco presentaba lesiones a pesar de los graves daños que sufrió su vehículo.

Juan Ortiz, de 43 años, relató al medio local La Posta el momento del accidente: "La señora esquiva una moto y yo la quiero esquivar abriéndome, pero me tira el auto encima. Me pegó y arrancó un espejo. Golpeó de las dos puertas para atrás, y me destrozó el tráiler", dijo el conductor del vehículo chocado.