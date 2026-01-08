Una mujer entró a una comisaría, se prendió fuego y dejó un mensaje estremecedor + Seguir en









La mujer, de 63 años, sufrió quemaduras en el 35% del cuerpo y permanece internada en terapia intensiva. El hecho ocurrió en Campo Grande y quedó registrado por cámaras de seguridad.

Una mujer de 63 años se prendió fuego dentro de la Comisaría de Campo Grande, en la provincia de Misiones, en un episodio que generó conmoción en la localidad. El hecho ocurrió cuando la mujer ingresó a la guardia policial y, frente a los efectivos, se roció con alcohol y encendió su ropa.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la dependencia. Según fuentes policiales, la mujer llevaba una botella con alcohol, un encendedor y una mochila con pertenencias. Apenas atravesó la puerta, inició el fuego sobre su cuerpo. Los agentes reaccionaron de inmediato, lograron sofocar las llamas y le brindaron los primeros auxilios.

comisaria fuego misiones La víctima fue trasladada de urgencia al hospital local y luego derivada a un centro del Servicio de Atención Médica Integral. @Iguazu_Ahora La víctima fue trasladada de urgencia al hospital local y luego derivada a un centro del Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC) en Oberá. Permanece internada en terapia intensiva, con asistencia respiratoria, y presenta quemaduras en el 35% del cuerpo, con especial compromiso en el rostro. De acuerdo con el parte médico oficial, será sometida a una cirugía para la limpieza de las lesiones y su evolución es seguida de cerca.

Por indicación médica, no se le realizaron estudios toxicológicos. Los profesionales evalúan retirar progresivamente el respirador si no se presentan complicaciones.

Qué dijo antes de prenderse fuego Antes de prenderse fuego, la mujer alcanzó a decir ante el personal policial: “Por lo que le hicieron a mi hijo”. La frase es considerada una clave inicial para intentar reconstruir el trasfondo del hecho, que ahora es materia de investigación judicial.

En el lugar se secuestraron los elementos utilizados y el material fílmico fue incorporado a la causa, que quedó a cargo del Juzgado de Instrucción N.º 1 de Oberá. Las autoridades analizan los antecedentes y el entorno familiar de la víctima para determinar las circunstancias que la llevaron a tomar esa decisión extrema.

