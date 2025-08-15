Una mujer fue asesinada en frente de su hijo para robarle el auto

Su hijo adolescente, testigo del hecho, afirmó que fueron tres hombres. Uno fue detenido mientras los otros dos están prófugos.

Tres ladrones fueron vistos por las cámaras de seguridad pero sólo uno fur detenido.

Una mujer fue asesinada delante de su hijo de 15 años durante un robo en Villa Luzuriaga, La Matanza . Por el crimen, un hombre fue detenido mientras otros adolescentes están prófugos.

La rápida detención se dio gracias al fiscal Adrián Arribas de la fiscalía de Homicidios de La Matanza. La víctima fue identificada como Rita Mabel Suárez (47) , quien fue interceptada en el cruce de Miró y Florio.

Tras resultar herida, su hijo pidió ayuda y fue quien confirmó que fueron tres los ladrones que la balearon para robarle su auto.

Luego del ataque, la mujer fue trasladada por los vecinos rápidamente hacia la clínica Cruz Celeste , en San Justo donde finalmente falleció.

Luego de asesinar a Rita, los ladrones escaparon corriendo y fueron registrados por las cámaras de seguridad de los vecinos. Así, fueron detectados a seis cuadras en un negocio.

Luego del ataque, la mujer fue trasladada por los vecinos rápidamente hacia la clínica Cruz Celeste.

Allí, uno de ellos realizó un pago con una billetera virtual lo que permitió identificarlo como Máximo L., a quien fuentes policiales señalaron como uno de los autores. Si bien se allanó su domicilio en Rafael Castillo, no fue encontrado.

Después, se tomaron un remis en una agencia del barrio y otro de los tres pagó virtualmente: este fue identificado como Alex M, el único detenido. Por su lado, luego de un cruce de datos, todo indicaría que el tercer sospechoso sería menor de edad.

