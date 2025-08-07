Dos hombres borrachos golpearon violentamente a las mozas de un restaurante

Se trata de dos hermanos que protagonizaron un escándalo en un restaurante de Rafael Castillo. Las mujeres atacadas debieron ser trasladadas a un hospital local.

Un violento episodio tuvo lugar en la localidad bonaerense de Rafael Castillo cuando dos hombres les dieron una brutal paliza a dos mozas que trabajaban en el local . Ambas víctimas debieron ser trasladadas a un hospital local para ser atendidas y, afortunadamente, se encuentran fuera de peligro.

En detalle, la violencia se desencadenó luego de que los hombres quisieran retirarse del lugar sin pagar la cuenta . Toda la secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad del local.

El violento hecho ocurrió en un restaurante ubicado en la avenida Carlos Casares 561, después de lo que fue una cena show del artista Daniel Agostini.

Los dos hombres - visiblemente borrachos - entraron al negocio violentamente dispuestos a pelear, luego de negarse a pagar la cuenta de lo consumido. Al ser cuestionados por el personal del local, los dos atacantes comenzaron a golpear a las mozas .

Según refleja la grabación, uno de ellos fue directo hacia la recepcionista, a quién le pegó una patada en la rodilla y dos trompadas en la cara. La mujer pudo esquivar alguno de los golpes y trato de expulsar al agresor.

Mientras esto sucedía, el otro de los agresores le propinó dos violentos golpes en la cara a una moza que buscaba tranquilizar la situación.

La horrorosa escena duró unos segundos hasta que un tercer hombre logró sacarlos del restaurante. A raíz de lo ocurrido, una de las mujeres sufrió lesiones en la cabeza y los brazos, además de un fuerte golpe en la rodilla que le impide caminar.

La otra víctima sufrió graves lesiones por las trompadas que recibió en la cara y debió ser internada en un hospital local, donde confirmaron que se encuentra fuera de peligro.

Los registros fílmicos del local permitieron identificar a los agresores. Se trata de un hombre identificado como Luis Aguirre, que tendría formación en artes marciales y también sería profesor de kickboxing. El otro de los atacantes sería su hermano, quién pertenecería a la fuerza policial de Hurlingham.

El relato en primera persona de una de las víctimas

Daniela, recepcionista del restaurante donde se desató una violenta pelea durante una cena-show, brindó su testimonio en diálogo con el programa Arriba Argentinos. Según contó, los agresores habían hecho una reserva para la noche en la que se presentaba el cantante Daniel Agostini y, desde un inicio, tuvieron inconvenientes: “Con ellos tuvimos problemas desde el momento en que reservaron. Nosotros tenemos tolerancia hasta las 22.30 y si no podemos vender a otras personas. Ellos aparecieron a las 12 de la noche”, relató.

A pesar del retraso, y dado que todavía había lugar, Daniela les asignó una mesa. Sin embargo, advirtió que durante el show no estaba permitido levantarse de sus asientos. La advertencia no fue suficiente.

“Apenas comenzó la presentación de Agostini, Luis Aguirre se levantó durante el show y fue hacia el escenario. Me acerqué a decirle que vuelva a su lugar y no me respondió nada, como si nadie le hubiese dicho nada", detalló la recepcionista.

La situación escaló cuando volvió a intervenir acompañada por un compañero. “Regresé con un compañero y le repetí que se vaya a sentar, que nadie podía permanecer parado. Él se corrió y me dijo que no lo toqué“, agregó.

Daniela sostuvo que el comportamiento de Aguirre fue provocador desde el inicio: “Desde un primer momento tuvo la intención de armar problemas” y añadió: “Quedó enojado porque no permitimos que hagan lo que quieran”.

El conflicto culminó cerca de las 2 de la madrugada, cuando, según indicó, el hombre intentó retirarse sin pagar. “Luis se quiso retirar sin pagar con su novia. Yo le pedí el ticket y él se quería ir, ahí se produjo el problema”, afirmó.

Como resultado de la agresión, Daniela sufrió una lesión en la rodilla, mientras que su compañera "quedó con lesiones en la cara porque fueron dos piñas tremendas".