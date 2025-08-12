Axel Kicillof entregó viviendas en La Matanza y llamó a "ponerle un límite" a Javier Milei







El gobernador bonaerense estuvo acompañado por la vicegobernadora y candidata, Verónica Magario, y el intendente Fernando Espinoza. "El 7 de septiembre hay una oportunidad enorme para ponerle un freno al Presidente", afirmó.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, junto a Veronica Magario y Fernando Espinoza.

Luego de la fugaz visita de Javier Milei a La Matanza, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó Virrey del Pino, localidad del mismo partido, para entregar escrituras de viviendas a más de mil familias. Acompañado de la vicegobernadora y candidata a legisladora, Verónica Magario, y el intendente local, Fernando Espinoza, llamó a "ponerle un límite" al Presidente en las próximas elecciones legislativas del 7 de septiembre.

Los dirigentes de Fuerza Patria recorrieron las obras del plan de infraestructura hidráulica y pavimentación, que ya lleva más de 40 cuadras asfaltadas, así como también nuevos espacios verdes y recreativos y una escuela primaria. "Fue un día muy productivo, pero también un día donde vimos los efectos de la política económica de Milei y las consecuencias de su plan de crueldad y abandono", dijo el mandatario provincial.

"Desde la provincia y el municipio damos respuestas, acompañamos y decimos que somos escudo y red contra las políticas del Gobierno nacional", expresó Kicillof y aprovechó para convocar a los bonaerenses a que acompañen a su gestión en las urnas: "El 7 de septiembre hay una oportunidad enorme para ponerle un freno al Presidente".

A su turno, Magario afirmó que "es tiempo de que, frente a esta crueldad, empecemos a poner un poco de amor y responsabilidad frente a la gran irresponsabilidad que ha producido el gobierno de Milei". Además aseguró que el mandatario "es fuerte con los más débiles, pero es muy débil con los más fuertes, con el poder económico, con los banqueros y con las multinacionales que vienen a saquear nuestros recursos naturales".

Luego, el intendente de La Matanza resaltó la importancia de la vivienda propia. "Quienes nacimos en una familia de trabajadores sabemos lo que significan estas escrituras que hoy entregamos: son diplomas para las mamás y los papás, las abuelas y los abuelos, quienes trabajaron durante toda su vida para tener la seguridad de la casa propia. Hoy pudimos hacer realidad los sueños de muchas familias”, dijo.

Axel Kicillof inauguró una escuela en Morón Más tarde, Kicillof participó de la inauguración del nuevo edificio de la Secundaria N°48 en Morón. "En la provincia creemos que la educación pública es el instrumento más importante para igualar las oportunidades y los 275 edificios educativos inaugurados y las 1300 nuevas aulas son la demostración de esto", expresó. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/1955314252727697613&partner=&hide_thread=false En la provincia creemos que la educación pública es el instrumento más importante para igualar las oportunidades y los 275 edificios educativos inaugurados y las 1300 nuevas aulas son la demostración de esto. pic.twitter.com/oabAvu1wkx — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 12, 2025 "Con el nuevo edificio alcanzamos estos hitos que significan más escuelas para que los chicos cumplan sus proyectos y sueños", afirmó Kicillof y aprovechó para contrastar con el modelo de Milei: "¿Ellos proponen motosierra? Nosotros proponemos otra cosa: continuar las obras y defender la educación este 7 de septiembre con Fuerza Patria".